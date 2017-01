2017, un any de renaixença

Comencem un any nou, un any de renaixença al País Valencià. Termes com decència, honradesa, transparència, sobrietat, codi ètic, participació, consultes, entre altres, comencen a formar part del vocabulari en l´activitat política. Un fet necessari per poder amortitzar l´hipoteca reputacional que la nostra Comunitat ha heretat i acumulant en les darreres dècades pel balafiament i saqueig continuat.

Els pressupostos de la Generalitat de 2017 també són mostra d´esta nova renaixença. S´avança en recuperar drets socials i es creen les bases per generar un impuls cap al canvi de model productiu que millore l´economia i situe a les persones en el centre de les polítiques.

Els comptes del pròxim any porten un augment important en els apartats de generació d´ocupació, re industrialització i re vitalització del teixit productiu valencià, així com en vertebrar polítiques socials i d´inclusió. Els pressupostos de 2017 es centren en donar resposta als eixos de treball establerts en el Pacte del Botànic, consolidant una manera de gestionar els recursos públics ben diferent a la dels govern anteriors, on millorar la vida de la gent està per damunt d´altres interessos.

La política ha deixat d´estar al servei d´uns pocs per passar a estar al servei de la ciutadania, impulsant propostes i iniciatives per a rescatar persones, on destaca l´increment de la partida destinada a finançar els serveis socials municipals, millorar l´atenció a la dependència, aplicar crèdits ampliables a les ajudes de dependència, renda garantida, ajudes a les dones i prestacions per a menors.

Uns pressupostos que posen en valor la transparència, la justícia i la regeneració democràtica. Un Govern que governa junt a les persones, que es dota de nous instruments i fórmules participatives, situant al municipalisme i a la ciutadania en un primer pla, centrant les ajudes a les entitats locals i teixit associatiu.

Un Govern que ha fet renàixer el sentiment d´orgull de ser i sentir-nos valencians, que compleix el seu programa i dona compte de tot allò que fa i del que no pot fer per manca d´un finançament just i equitatiu.

El President Ximo Puig i la Vice Presidenta Mónica Oltra, junt al Govern de Canvi i l´Acord del Botànic, han demostrat que la pluralitat, el respecte mutu, la diversitat d´opinions i projectes, han enriquit i donen força a polítiques que naixen des de la ciutadania, deixant enrere una oligarquia poderosa que sols treballava per a una èlit minoritària. Són temps de canvi, temps de fer renàixer el treball col·lectiu sobre la individualitat, la cooperació contra la competició i el consens i diàleg sobre la confrontació.

Son els pressupostos de la reconstrucció social i econòmica de la Comunitat i, a més, també són reivindicatius, apostant per la re industrialització i la transformació del model productiu. Un model que té com a objectiu principal la generació d´ocupació, la dinamització econòmica, el suport als nostres professionals, al comerç de proximitat i a la cultura de l´emprenedurisme que sempre ha acompanyat al Poble Valencià.