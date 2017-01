Santa Genoveva Torres

Hui 5 de gener celebrem la festa de la santa valenciana Sor Genoveva Torres, nascuda a Almenara, a la Plana Baixa. I serà el pròxim 2 de febrer, quan s´acompliran 106 anys de la inauguració de la primera de les cases- residències per acollir i atendre les dones que es trobaven soles, una llar que fundà Santa Genoveva per atendre amb amor, la gent major desvalguda. Amb aquesta llar, ara fa 106 anys, s´iniciava l´obra de Sor Genoveva, una obra, les Religioses Angèliques, destinada a donar consol, afecte i acolliment a les dones que s´havien quedat sense ningú per poder-les cuidar.

Genoveva Torres, que va nàixer a Almenara el 3 de gener de 1870, va ser filla de Josep i de Vicenta, i als 8 anys es va quedar sense els pares. També van morir quatre dels cinc germans que tenia. Un tumor maligne va ser el responsable de l´amputació d´una cama. Ingressada a la Casa de Misericòrdia de València durant 9 anys, va tindre un contacte molt estret amb el jesuïta Carles Ferrís, fundador del sanatori de Fontilles per als malalts de lepra.

Preocupada per la soledat en que vivien moltes dones, va tindre una idea, que naixia del seu amor a Déu i als altres, per ajudar a aquestes persones. Amb aquest objectiu al cap, se li ajuntaren dues amigues, Isabel i Amparo, que també volien trobar una solució al problema de la soledat de les dones. I va ser el 2 de febrer de 1911 quan començà la seua obra d´assistència a les dones, amb la fundació, a València, de la seua primera casa.

El 1915 Genoveva es consagrà a Déu amb vots privats i el 1925 apareixia el decret pel qual la Societat Angèlica quedava erigida en Institut Religiós diocesà. El 18 de desembre del mateix any, l´arquebisbe de Saragossa rebia la professió religiosa de Genoveva Torres i de les seues 18 companyes. Finalment el 1953, el Decretum Laudis donava a l´obra de la Mare Genoveva un caràcter universal, passant a anomenar-se Germanes del Sagrat Cor de Jesús i dels Sants Àngels. El 5 de gener de 1956 Genoveva Torres moria a Saragossa i el 2003, era canonitzada pel papa Joan Pau II .

El carisma de les religioses Angèliques, a més de l´atenció a les dones en les residències, és el de la catequesi, la seua presència en guarderies i en cases d´exercicis, la formació dels jóvens i l´evangelització en parròquies i escoles.

Les religioses Angèliques que es troben a Almenara en la casa-museu de Santa Genoveva des de 1983, també tenen cases a Espanya, Itàlia, Mèxic i Veneçuela. És en aquestes llars, on les filles de la Mare Genoveva irradien l´espiritualitat de l´acolliment i del servici, per perpetuar l´obra de la seua fundadora.

"La caritat es manifesta diàriament en l´amabilitat, el respecte i l´ajuda", escrivia Santa Genoveva. En un món tan individualista com el nostre, és important recordar el carisma d´aquesta santa tan nostra i tan pròxima! Per això l´obra de Santa Genoveva, ens porta a recordar i a honorar aquella dona que, portada per l´Esperit de Déu escrivia: "Que la torxa de la fe siga el nostre far. L´amor a Déu i als altres la nostra guia, i l´esperança la nostra fortalesa". La fe, l´amor i l´esperança de que les religioses Angèliques viuen en la seua donació als altres, fan present en la nostra societat un reflex de la bondat i de la misericòrdia de Déu.

Que la generositat de Santa Genoveva ens encoratge a viure amb sol·licitud pels ancians, per aquells que a la vida ho han donat tot i ara es troben, moltes vegades, abandonats i sols.