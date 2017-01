Los españoles hemos vivido una situación política que parece salida de una novela de ciencia ficción, por la inverosímil falta de consideración al pueblo español, se ha aceptado que un partido político con tan solo 7.904.936 votos posibles, más la ayuda de lo que se ha bautizado como «abstención» de otros partidos, haya conseguido el Gobierno de un país, España, con 34.594.906 ciudadanos con derecho a voto, pasando de puntillas sin hacer la menor mención a los 10.433.817 españoles a los que no les salió de las entretelas votar para, según ellos, no continuar con un vergonzoso sistema de reparto de prebendas entre los depredadores de siempre.



Así nos va, una alternancia de gobiernos pseudo democráticos que en su día, 1978, se pusieron de acuerdo en la redacción y aprobación de una Constitución de andar por casa, redactada con más miedo que vergüenza, que hoy ya tiene 38 años lo que la hace inaceptable para las generaciones actuales, y que al parecer de los partidos políticos que han llegado a gobernar sucesivamente tiene un carácter monolítico, como tallada en granito y por tanto inamovible, aunque cuando han querido, sin la menor consideración a la opinión de los ciudadanos, han cambiado lo que les ha parecido, como el caso del artículo 135, porque con ese cambio se autorizaban a hacer lo que les viniera en gana con algo tan importante como la Deuda Pública, así, se han pasado por el cogote no solo a los millones de españoles que no les han querido votar por considerar el sistema actual una estafa pública, sino también a todos los que disciplinadamente han votado hasta hoy, incluidos a los propios votantes de los partidos que en cada ocasión alcanzaron el Gobierno, endeudándolos en más de un billón de euros, la deuda más brutal alcanzada a lo largo de la historia en esta tierra, pero no se indignen demasiado pues a esto le llaman democracia.

Y aún en esta Constitución que califico. sin apasionamiento, como caduca, rígida y corta de miras, hay un artículo que habla del pueblo español como eje alrededor del que ha de girar cualquier actuación pública, y que ha sido ignorado olímpicamente por cada Gobierno con la misma indiferencia, el que dice: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado». Y cuando dice «en el pueblo español» se refiere al pueblo español en su conjunto, en su totalidad, sin excluir a los no votantes y no solo a los votantes del partido ganador en unas elecciones, que por lo general no reúnen bastante gente ni para segar el trigo de Castilla.

Es ya un clamor silencioso la necesidad de modificar las leyes electorales en España, como paso previo a modificar la Constitución, porque hasta ahora como a lo largo de la historia, salvo cortos espacios de tiempo, puramente anecdóticos, continúan en el limbo o seno de Abraham esperando un Mesías con personalidad suficiente para asumirlas como la voluntad popular pide, aunque creo que sería crucificado antes de decir «Jesús».