Derechos de muchos

Nadie dijo que conseguir nuestros objetivos en la vida fuera una cosa sencilla, quizás en algunas ocasiones demasiado complicada, pero de eso saben bien las personas con diversidad funcional. Ejemplo de esa lucha diaria, es la que está manteniendo una joven gallega con discapacidad intelectual, defendiendo en los tribunales su legítimo derecho a votar, del que se le privó injustamente tras su proceso de incapacitación.

Conocimos más de su caso hace unos días, cuando se dictó el Auto del Tribunal Constitucional donde se rechazaba el recurso planteado en defensa de sus derechos. Nos encontramos ante una resolución judicial errónea, que dejaba sin el debido amparo a esta ciudadana, tal y como incluso subrayó el voto particular su vicepresidenta, Adela Asua Batarrita. En ese sentido, y como indicaba esta magistrada, el caso transcendía de lo puramente particular, para convertirse en una causa común y representativa de los derechos fundamentales de este colectivo, y por lo tanto, habría sido conveniente que el Constitucional hubiera dado una adecuada respuesta a su reclamación.

El Constitucional ha perdido la ocasión de poder fijar con claridad los límites del ejercicio del derecho fundamental al voto de las personas con discapacidad intelectual, lo que habría permitido pasar del «libre criterio judicial», al establecimiento de una doctrina constitucional definitiva, en un ámbito que afecta a casi cien mil personas, las cuales no pudieron participar en las últimas elecciones por razón de su discapacidad. Es más, en un momento donde se está debatiendo sobre la imperiosa necesidad de que la legislación española sobre discapacidad e incapacitación se acomode a lo preceptuado en la Convención Internacional de 2006, hubiera sido incluso conveniente un pronunciamiento del Constitucional sobre esta materia.

No cabe duda de que, más pronto que tarde, se llevará a cabo la ansiada reformar del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en este ámbito, cumpliendo así con las exigencias internacionales respecto a la necesidad de garantizar la igualdad de trato de todas las personas y su capacidad jurídica, una reclamación unánime de todo el sector de la discapacidad. Pasaremos del automatismo en las resoluciones de incapacitación, a una regulación más actualizada y flexible, donde no se cercenen derechos, sino que las resoluciones judiciales sirvan para individualizar los apoyos que necesite cada ciudadano. Pero mientras llega ese momento, es necesario que personas anónimas como esta joven sigan luchando por sus derechos, por los derechos de muchos otros que se encuentran en su misma situación de indefensión, frente a un sistema que en ocasión se muestra injusto e insensible.