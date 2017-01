Francisco Javier Orduña, un magistrado valenciano para la historia del Derecho

Para los consumidores, esto es, para todos como sociedad civil, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, sobre la retroactividad de la ineficacia derivada de la cláusula suelo declarada abusiva, constituye todo un triunfo para la protección real y efectiva de los derechos del consumidor. Igualmente para todos, pero especialmente para los valencianos, que este logro haya sido posible gracias a la valentía, tesón y saber hacer de un jurista valenciano representa, además, un motivo de orgullo y de satisfacción.

En este sentido, como ya saben los especialistas, gran parte de las innovaciones jurídicas que surgen de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo llevan el sello o la marca del magistrado Javier Orduña Moreno. Este valenciano, oriundo de Llaurí, catedrático de Derecho Civil a los 32 años y discípulo, a su vez, de grandes maestros del Derecho, el profesor y también magistrado que fue del Tribunal Supremo Vicente Montés Penadés, y el profesor Luis Díez-Picazo y Ponce de León, formado en la Universitat de València, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado, es referencia imprescindible en los principales avances jurídicos que se están produciendo.

En efecto, sólo por citar algunos supuestos, los testadores deben saber el avance que ha supuesto el reconocimiento del maltrato psicológico, como causa de deshederación, se debe a las ponencias de este magistrado. Los contratantes, en general, también deben saber que si hoy en día es más fácil hacer valer algo tan justo como el «cambio de las circunstancias» y su incidencia en la posterior ejecución del contrato, supuesto tan frecuente en la crisis económica sufrida, es gracias a la modernización de la cláusula «rebus sic stantibus» que ha llevado a cabo este magistrado. En suma, los pequeños y medianos empresarios deben conocer que el mayor rigor en la aplicación de la responsabilidad de la Ley de morosidad a los empresarios predisponentes, respecto de calendarios de pagos claramente abusivos para las empresas subcontratadas, también se debe a las ponencias de este magistrado.

Pero, sin duda, en el tema que es objeto de actualidad, las cláusulas suelo, todos también en general, es decir, los consumidores, los pequeños y medianos empresarios y los propios empresarios predisponentes que no utilizan cláusulas abusivas, deben saber que la sentencia europea trae causa del brillantísimo voto particular que este magistrado formuló en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 y que, sobrado de razones y fundamentación jurídica justificó plenamente el efecto «ex tunc» (retroactividad) de la restitución a los consumidores provocada por la declaración de abusividad de la cláusula suelo. Gracias a este voto particular el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada y la Audiencia Provincias de Alicante plantearon la cuestión prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto a favor de los consumidores, confirmando la tesis del magistrado Javier Orduña Moreno.

En este contexto, recientemente tuvimos la oportunidad de presentar la última monografía de este insigne jurista en el Ateneo de Gandía, con el título «Control de transparencia y contratación bancaria», Tirant Lo Blanch, 2016. La presentación fue todo un éxito y los gandienses tuvieron también la oportunidad de conocer directamente la sencillez, cercanía y humildad de este ilustre jurista, accesible y generoso como corresponde a las personas de gran valía.

Del alcance innovador de esta obra baste decir que configura toda una nueva metodología en el tratamiento y conceptualización del fenómeno jurídico de la contratación seriada, en donde la transparencia, como representación del ideal de lo justo, ya brilla como un auténtico principio general del Derecho en beneficio de toda la sociedad y de su trafico patrimonial.

Sus contribuciones son importantísimas. No es de extrañar, por tanto, que la propuesta de reforma presentada por la asociación Adicae a las Cortes, en favor de un pacto de Estado por la transparencia, descanse en los trabajos doctrinales de este magistrado y catedrático de Derecho Civil.

Como economista y abogado, debo recordar que recientemente la Academia sueca ha galardonado con el Nobel de Economía a los profesores Hart y Holmström por sus contribuciones a la «teoría del contrato». En sus trabajos destacan las disfunciones que se producen en aquellos contratos que comportan una clara asimetría de información entre las partes del contrato, propia de la contratación predispuesta, y su importante coste económico, y social añado yo, para la economía y el tráfico patrimonial de un Estado cuando esta asimetría resulta abusiva.

Este hecho, sin duda, debe contribuir al reconocimiento social y académico de este prodigioso jurista, y de sus brillantes discípulos y líneas de investigación, que representa en la actualidad la vanguardia y el avance de la ciencia jurídica.

El definitiva, es un reconocimiento que el magistrado Javier Orduña se merece, pero que también los valencianos, como sociedad, nos merecemos por la contribución al progreso de la nación.