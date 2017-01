Veinte años sin Lizondo

Se cumplieron el pasado mes, 20 años del fallecimiento del que fuera el primer President no socialista de Les Corts. La actual mayoría de izquierdas de la asamblea legislativa, ha preferido guardar silencio antes que promover cualquier tipo de homenaje o recuerdo, haciendo caso omiso a la solicitud del grupo popular. Sin embargo este hecho no supone en absoluto una sorpresa. Teniendo presente la poca relevancia que le dieron a la institución al principio de la presente legislatura cuando sometieron a cambalache político la presidencia de la misma dando con ello al presidente más breve de la historia de la cámara Francesc Colomer. Ese tipo de actitudes limitadas y carentes de perspectiva amplia no hacen más que contribuir a un descrédito institucional que encierra en parte de esa izquierda, su necesidad de conflicto para sobrevivir ante la falta de proyecto ideológico definido.

Precisamente ahora, cuando el gobierno valenciano ha creído descubrir con el término el problema valenciano, la defensa de los intereses valencianos, fue precisamente González Lizondo, desde un punto de vista pragmático, un pionero en esa lid consiguiendo llevar al debate del congreso cuestiones como el desamparo que sufrían los afectados por la pantanada de Tous o el ya entonces evidente déficit de financiación e inversiones que padecíamos. Resultó un agente determinante en el cambio político primero a nivel municipal en el Ayuntamiento del cap i casal y posteriormente en la Generalitat. La Comunitat Valenciana gris de los ochenta, la del semáforo de europa, tardó tres legislaturas en aglutinar una mayoría de centro derecha que pudiera cristalizar ese anhelo de modernidad y transformación que residía desde tiempo en la voluntad colectiva sociedad valenciana.

Una doble visión de la obra de Lizondo, que debe servir de guía para la alternativa de cambio que encabeza Isabel Bonig. Una alternativa donde debe primar la defensa de los intereses propios como base de un valencianismo, que sin renunciar a la defensa de la identidad, lo trascienda y lo encamine hacía la necesaria unidad del centro derecha para encabezar un proyecto que desde la gestión impulse el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra tierra .