Tres pilares en peligro

Las tres entidades económico-empresariales fundamentales en la Comunitat Valenciana son Cierval –patronal triprovincial–, las cinco Cámaras de Comercio, reunidas en su Consejo autonómico y Feria València, auspiciada por l´Ajuntament de València, que preside su Patronato. La primera, privada, con apoyos públicos y las otras dos eminentemente públicas, con intervención privada. Esta sincronización entre lo público y lo privado no acaba de ser digerida ni asumida. Tanto las Cámaras de Comercio como la institución ferial son de naturaleza pública y sin ese respaldo no existirían.

En palabras de José Vicente González, presidente de Feria València, «por fin la institución ha dejado de ser un problema», tras la salida del expresidente Alberto Catalá, que dejó la institución con una deuda de 600 millones de euros que pagaremos todos los valencianos. Un jarro de agua fría cayó pocas semanas antes sobre la institución ferial –con sus cuentas de explotación equilibradas– cuando el barco comienza a navegar sin amarras. La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo daba la razón a la denuncia de 23 exempleados para declarar nulo el ERE, por el que se despidió a 106 trabajadores en 2011. La Feria presidia por Catalá se precipitó. Erró la dirección general de Trabajo de la Generalitat, a cargo entonces de Román Ceballos y en manos del Partido Popular. ¿Despiste o alevosía? Las consecuencias económicas que puede tener este revés para la Feria se cuantifican entre 1.800.000 y seis millones de euros. No se puede ignorar el sufrimiento de 106 personas vapuleadas por la frivolidad y la incompetencia. Los recursos no curan las heridas, sólo las retrasan. La Feria tiene dos problemas: uno económico, de difícil solución y otro con raíces políticas, de imagen y credibilidad, tan grave o más que el anterior.

En 2017 Feria València celebrará su centenario, desde aquel 1917 en el que los «botiguers», pequeños comerciantes asociados en Unión Gremial, fundaran la Feria Muestrario de València, para incentivar la economía con pleno respaldo municipal y con la participación activa de la Cámara Oficial de Comercio de Valencia. Esta simbiosis entre Feria y Cámara fue de tal envergadura que compartieron presidente desde 1917 hasta 1979, cuando se consumó la separación de presidencias. La institución ferial de concepción moderna más antigua entre las que se celebran en España. Con eso nos quedamos. Estos días se ha dado a conocer que la Fira de Barcelona –allí es Fira porque los catalanes se sienten orgullosos de sus instituciones– ha registrado el mejor ejercicio de su historia, con una facturación de 165 millones de euros (el 16% más que el anterior) y unos beneficios de 20 millones (un 50% superiores a los de 2015). Las crónicas dicen que con expectativas positivas para 2017 y con vocación innovadora, Fira de Barcelona se confirma como motor de la economía barcelonesa en dimensión catalana. En la misma línea de crecimiento se encuentra el aeropuerto del Prat-Barcelona con un tráfico que lo sitúa entre los diez primeros de las grandes aeroinstalaciones de Europa. No es cierto que el soberanismo siente mal necesariamente a la economía.

La situación empresarial valenciana sufre una crisis integral. No puede ser casual que junto con las instituciones feriales de Valencia y Alicante (IFA), las Cámaras de Castelló, Alicante, Alcoi y Orihuela también atraviesen una decadencia existencial y comercial, que inexorablemente desemboca en serias dudas acerca de su idoneidad en la configuración actual. Las patronales de Castelló y Alicante han empujado al preconcurso de acreedores a la patronal autonómica Cierval. Ni se podía caer tan bajo ni las empresas, los empresarios y la sociedad –vamos a decir que civil– merecen el bochorno de ver a sus entidades económico-empresariales mordiendo el polvo del descrédito y la penuria.

Si las patronales de Castelló y Alicante son las que empujan a la confederación del País Valencià a la quiebra, habrá que dejarlo claro para poner a cada uno en su sitio. Si caben responsabilidades mercantiles y penales, que se exijan. No vaya a pasar como en la Confederación Empresarial Valenciana en 1996, cuando todo se zanjó con un portazo de su presidente José María Jiménez de la Iglesia y la ascensión a cargos políticos, del principal responsable del escándalo de los fondos de formación, Luís Espinosa, protegido por el Partido Popular. Las deudas, la vergüenza y el desfalco quedaron para los miembros de la organización empresarial valenciana, que tuvo que asumir derramas entre sus asociados para tapar los agujeros, diez años después. Y de aquellos polvos, estos lodos que, si nos descuidamos, se nos convertirán en crónicos y definitivos. La solución pasa por asumir la historia y la realidad desde la independencia, empezar de nuevo con la conciencia y las cuentas limpias y desde luego, apoyarse solamente en personas eficientes y cabales, que no lleguen a los cargos por la vía política o el amiguismo.