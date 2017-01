Dignificar la agricultura

En los años 70, miles de familias andaluzas llegaron al País Valencià buscando una oportunidad laboral. La mía, que se instaló en Elda, fue una de ellas. Desde que tengo memoria, mi padre siempre ha dicho que vino a Alicante para que sus hijos no tuvieran que trabajar en el campo, aunque él se pasó mucho tiempo ahorrando para tener un trozo de tierra donde retomar su relación con la agricultura. De eso hace más de cuarenta años y desde entonces he escuchado cientos de veces esa misma frase en la boca de muchas personas dedicadas al sector primario.

Como portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, continúo escuchando las dificultades del sector para subsistir dignamente. Hoy las personas que se dedican a la agricultura tienen una constante sensación de incertidumbre. A la falta de rentabilidad se suma a menudo -como me comentaba hace unos días un veterinario y ganadero- la falta de autoestima de los profesionales porque no pueden hacer frente a su negocio sin subvenciones. Así no es de extrañar la falta de relevo generacional que todas las organizaciones agrarias denuncian y que tiene un largo recorrido. Es evidente que en el modelo agrario algo no funciona. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La denominada «Revolución Verde», que tuvo su auge en los años 70, trajo avances como la introducción de maquinaria para realizar trabajos que antes se hacían penosamente a mano o las posibilidades de cultivo en lugares, y circunstancias hasta entonces impensables. Pero este «progreso» no salió gratis. La intensificación y desnaturalización de este sector han traído también miseria al grueso de los profesionales que abandonan poco a poco sus campos; han conseguido colocar al sector entre las actividades más contaminantes y han borrado el trabajo tradicional del agricultor.

Pero si hoy hay algún foro donde el mensaje de la actividad agraria es esperanzador, ése es el de la agroecología, que cada vez eligen más consumidores conscientes. La agricultura sostenible vela por el medio ambiente y por la salud de las personas, huye de la producción industrial y mantiene la selección de las semillas a través de la observación, una de las actividades más motivadoras que tiene esta profesión.

Es necesario incorporar los avances científicos, pero sin descuidar el equilibrio entre la ética y el pensamiento ambiental. Así trabaja la Conselleria de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, después de muchos años perdidos en falsas guerras del agua, favores a dedo y ayudas rurales (presuntamente) fraudulentas. La recuperación de las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, que el PP dejó de convocar en 2013, es una buena muestra del cambio de intención.

Por eso en Compromís damos la bienvenida a quienes comparten nuestra preocupación por los jóvenes productores, cuya presencia, al igual que la de las mujeres, sería por cierto muy deseable en los órganos de dirección de las organizaciones agrarias. En nuestras manos está sembrar futuro y dignidad en el sector agropecuario, frente a las políticas públicas de tierra quemada que felizmente quedaron atrás.