"Emblema" para ir a los espectáculos

Los más jóvenes no lo conocieron y si saben algo será porque han oído comentarios al respecto. Pero desde el principio de la década de los años cuarenta del siglo XX se estuvo utilizando –y exigiendo- el conocido como «emblema», que era el resguardo y comprobante de la aportación que se había efectuado para Auxilio Social. Esta entidad –«Auxilio Social», creada en zona nacional durante la contienda, estaba destinada a ayudar a personas necesitadas, principalmente en alimentación. Era archiconocida la «Gota de Leche», que facilitaba botellas a menesterosos que acudían a proveerse para el desayuno o para dar el biberón a los bebés.

El emblema se exigía para acceder a los espectáculos –cine, teatro, fútbol, boxeo, toros-, y era una pequeña aportación que se justificaba con eso, el «emblema», que garantizaba que el portador había ya contribuido. Servía de justificante, y para evitar que los porteros de los espectáculos tuvieran que exigir el recibo, consistía en una pequeña etiqueta de cartón, que el espectador-contribuyente se colocaba en el ojal de la solapa o en la cinta del sombrero, prenda ésta que en aquellos tiempos aún era frecuente. Además de dicho pequeño cartón, existía también el emblema de metal, del mismo tamaño; que justificaba una aportación mayor y servía para varios días.

Pero, como todo en nuestra sociedad, pronto aparecieron algunos –no muchos– aprovechados, que recogían los emblemas que los espectadores abandonaban a la salida de los espectáculos, y acudían a las puertas de Mestalla o de Vallejo y los revendían a bajo precio. Y eso que el emblema no costaba ni siquiera pesetas; solamente unos céntimos.

Con el tiempo, y aún a finales de esa década, se suprimió el emblema, tan característico en aquel tiempo, y en exposiciones y colecciones aún hemos visto algunos de estos recuerdos, que algunos evocaron cuando, años después, se exigió el sello del «Plan Sur» en las cartas, para colaborar en el gasto de la construcción del nuevo cauce del Turia. Todo ello, en unas cantidades que hoy resultarían ridículas, pues tanto el emblema como el sello suponían solamente unos céntimos de peseta, imposible de equiparar con la moneda europea actual.

Prácticamente, el «emblema» no pasó de aquella década, pues la economía nacional y familiar había ido mejorando; en el año 1.949, cuando aún existían las chabolas en el río Turia, éstas desaparecieron a consecuencia de aquella riada, que no hizo daño en zona urbana, pero que sí desbordó el cauce; en la inundación de ocho años después, la de 1.957, la catástrofe que se notó seriamente en calles, plazas y viviendas.

Pasados aquellos tiempos, Valencia logró numerosos grupos de viviendas, tanto por parte de la Iglesia –barrio de San Marcelino, por ejemplo, o el del «padre Botella»–, como de la Organización Sindical y del Ministerio de la Vivienda. Ya no hacía falta «el emblema».