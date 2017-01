El 7 de gener, Morella comença l´any amb la festa de Sant Julià. I per celebrar el seu patró, ho fa lliurant les Creus de Santa Llúcia a aquelles persones que s´han distingit per donar a conèixer la capital dels Ports i les seues tradicions.

I és que hui, com cada 7 de gener (data que segons la tradició va tindre lloc la conquesta de la vila, el 1232) la capital dels Ports, "una ciutat per assaborir-la", com la definí l´escriptor Joan Fuster, honora aquest sant màrtir. Sembla ser que la data del 7 de gener faria referència a la festa de la dedicació o consagració de la basílica de Santa Maria,esplèndida joia gòtica de Morella.

El llibre, "Morella. Imatge i paraula", de Sergio Beser, amb fotografies de Julio Carbó, recull una poesia del 1930 de Josep Mª Bayarri amb motiu de la festa patronal de Morella: "¿És ja Giner? Vinga la festa/ per a Morella en Sant Julià/ i el dia sèt flagre per esta/ gorja patriòtica en qu´està,/ perque és la jáumica conquèsta/ d´esta Morella del cristià./ ¡Vixca Morella! En la requèsta/ emocionant de Sant Juliá..../ i alce´l castell sa antiga testa/ en el giner que començá".

La ciutat de Morella, joia dels valencians i que mereixeria ser Patrimoni Cultural de la Humanitat, conté elements arquitectònics d´una gran bellesa: des del castell i el Pla dels Estudis al convent de Sant Francesc (on s´allotjà el papa Luna), la torre del Molí d´Adell i els Arcs, dels qual l´escriptor Jaume Pérez Moragon digué que són "un autèntic monument d´enginyeria", o la muralla. I per damunt de tot, Santa Maria, "el millor temple gòtic del País Valencià....amb el cor volat, que penja entre quatre de les grosses columnes centrals, sobre una volta de forta nervadura", com escrigué Joan Fuster.

Morella ens parla dels nostres orígens com a Poble i de dignitat, com la que representà el morellà Francesc de Vinatea en enfrontar-se al rei Alfons el Benigne en nom de les principals ciutats i viles del Regne de València. En un temps en que necessitem referents cívics i ètics, Vinatea, l´il·lustre morellà, representa la valentia i la dignitat dels valencians, en oposar-se a les pretensions d´Elionor de Castella, la segona esposa del rei, que volia cedir al seu fill Ferran les principals localitats de la Corona, en detriment del legítim hereu, el futur Pere el Cerimoniós. Les paraules de Vinatea van evitar posar en risc la integritat del nostre Regne.

Pedres i hòmens formen aquesta ciutat bellíssima, que cada 7 de gener honora el seu patró. Per això en el llibre citat anteriorment, Joaquim Puig, l´alcalde de la ciutat quan s´edità aquesta obra, posava l´accent en els seus ciutadans, quan deia molt encertadament: "l´ànima de Morella és la seua gent. Aquells que estimen la ciutat, que la senten malgrat l´absència".

He de dir que sempre que he estat a Morella he quedat encisat de la meravella del seu conjunt arquitectònic. La capital dels Ports és una ciutat d´homens i de dones que, fidels al seu passat històric, viuen el present i treballen amb esperança per un futur millor.

Que Sant Julià, el patró de la capital dels Ports, siga per a tots els ciutadans de Morella model i exemple de fidelitat a l´Evangeli i que per ell siguen protegits els morellans, com canten uns goigs al sant: "Julià, nostre Patró/ Gloriós Màrtir de l´Àsia:/ per la vostra intercessió,/ tingam tots salut i gràcia ".