Nos hemos quemado

Hay perdones en falso. Paces que engañan. Hay palabras que se dan y no valen nada. La noria en la que se ha subido el arzobispo de Valencia no tiene parada. Se declaró indefenso el pasado octubre cuando en plena calle recibió una protesta en Gandia al ir a dar misa. Él, que llevaba meses ofendiéndonos al resto, se sintió víctima. En su haber obran afrentas a inmigrantes, colectivos sociales y al propio Consell. Y odio. Hasta el punto de ser denunciado por entender que sus palabras constituían delitos. Su hemeroteca verbal duele. Recogido en su púlpito debía sentirse infranqueable, capaz de pronunciar cualquier despropósito que, lejos de ser un bálsamo de paz, podía sonar a tambores de guerra. Para eso estaba después el rosario del desagravio, que despacha a discreción. Ahora bien, contradecirle siempre es pecado. Él reparte culpas y bendiciones. Entiende de ofensas y de reconciliaciones. Practicar la comprensión se le hace complejo. Entenderle a él, es imposible. Es un mensajero de la paz con el hábito que no logra el encaje unánime con propios ni con ajenos. Por no quitarle méritos, sí consiguió algo: añorarle el silencio.

Algún tirón de orejas debió llegar desde Roma porque, al fin, acudió su perdón a la Basílica, corrigió discurso y se alineó a la figura papal. A quien también cuestionó a cuenta de los refugiados. Este incombustible personaje no ha hecho distingos con nadie. Pero, ese amago de escrache en Gandia pareció remover conciencias y trajo una tregua. Lo que monseñor vino a llamar de manera pública el fin de las ofensas.

Dos meses ha durado el concilio reclamado. Y respetado. Hay palabras, y palabras. Esta semana venía a sentirse ofendido a cuenta de una medida adoptada por el gobierno valenciano a favor del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat. Y rompía su palabra con dura artillería. El ideólogo eclesiástico ha soltado que adoctrinar a los críos en la ideología de género es maldad. Maldad. Otra vez le molesta la igualdad. Que, hacer esta ley por parte del Consell es convertirse en tiranos y hace un llamamiento a educadores, padres, familias y periodistas, entre otros, para que luchen contra esta nueva norma de la conselleria.

Lo que hace esta ley es promover una educación en igualdad para traer una sociedad mejor para todas las personas, algo que, lamentablemente, no entiende el cardenal Antonio Cañizares. Por esa razón, es incompatible que desempeñe el cargo de jefe de la iglesia en la C. Valenciana. Una sociedad justa pasa por apoyar y respetar la igualdad de género, la inclusión educativa, respetar los derechos humanos, defender el amor en igualdad de condiciones y libre, los besos libres y el apoyo a las personas en situación de desamparo. ¿Está monseñor en condición de defender esto? No lo creo. Y debería hacerse mirar mucho su concepto de maldad.

Prosigue el cardenal que de tanto jugar con fuego nos estamos quemando. Toda la razón. Hace tiempo que monseñor debería haber dejado de prender hogueras, pero para no provocar sofocos en una sociedad que no tiene la necesidad de calentarse con sus provocaciones. Él más que nadie debería poner calma y paz y no actuar como la soflama del infierno. ¿No fue el alcalde de Valencia quien pidió su jubilación? A cualquier otro mayor con su edad ya lo tendrían de pensionista. Pues este octubre cumple 72.