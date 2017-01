La parròquia de Xeraco i l'IBI

No conec ni l´alcalde ni la regidora de Xeraco ni tampoc el capellà d´aquesta vila de la Safor, tot i que tinc bons amics en aquest poble, com Toni Martí o Salva Torres, o els esposos Amada i Paco, que passen llargues temporades a la platja de Xeraco. I és que fa uns dies, com informava Levante-EMV el passat dia 3, l´ajuntament de Xeraco ha estat notícia per la qüestió de l´IBI que no paga l´Església. Per aquest motiu, l´equip de govern de Xeraco, format per Compromís, PSOE i Acord Ciutadà, va decidir retirar la subvenció de l´ajuntament a la parròquia, per un import de 1500 euros, per compensar així el que hauria de pagar la parròquia per l´IBI i no ho fa.

És curiós que sempre que es parla de l´IBI que no paga l´Església, només es fa referència a l´Església i no a cap de les altres entitats que tampoc paguen l´IBI. Cal recordar que la llei de fundacions eximeix d´aquest impost a la majoria d´identitats sense ànim de lucre. Per això no paguen l´IBI ni els edificis i monuments històrics, ni les fundacions de sindicats o partits, ni la Creu Roja, ni la SGAE, ni els jaciments arqueològics. Tampoc no paguen l´IBI els immobles propietat de l´Estat, les Comunitats Autònomes o els ajuntament relacionats amb la seguretat ciutadana, els serveis educatius o penitenciaris. I encara, tampoc no paguen l´IBI ni les ambaixades, ni els consolats, ni els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils, així com les estacions o els magatzems de Renfe.

No sé si a Xeraco hi ha una secció local de la Creu Roja, però en cas que n´hi haguera, l´Ajuntament tindria la indecència de no concedir una subvenció a aquesta entitat benèfica que tant fa pel benestar de les persones, malgrat que no paga l´IBI? Estic segur que la Creu Roja rebria una ajuda per part de l´ajuntament amb tota la raó del món. I per què eixa diferència pel que fa a la parròquia? Només per posar una dada a tindre en compte: la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid hauria de pagar 31300 euros, que no paga. Per altra part, només el 4´9% dels edificis que estan exempts de pagar l´IBI són de l´Església. De l´altre 95´1% restant, ¿com és que ningú no piula ni se´n recorda perquè paguen l´IBI?.

Caldria recordar a més, que sense la dimensió social de l´Església, el Govern de la Generalitat (i el de l´Estat) es vorien col·lapsats, ja que des de les parròquies es fa una tasca assistencial molt important a favor dels immigrants, de les famílies que viuen en precarietat o dels xiquets més desafavorits. També caldria recordar encara que quan la gent té problemes econòmics per l´atur o per una altra qüestió, no va a la seu dels partits polítics o dels sindicats, ni tampoc als clubs de futbol o d´escacs. Els qui ho passen malament van prioritàriament a les parròquies, que per mitjà de Càritas donen una ajuda essencial per refer aquelles persones que passen un mal moment.

Crec que l´ajuntament de Xeraco no ha actuat amb imparcialitat, i molt menys encara amb generositat, en retirar una subvenció a la parròquia, pel fet que no paga l´IBI, una qüestió del tot legal, per altra part. Per això em sembla que la decisió de l´equip de govern de Xeraco ha estat només un efectisme rudimentari i de curtedat de mires. En tot cas, si el PSOE està per cobrar l´IBI a l´Església ¿per què no va regular aquesta situació els anys que va governar l´Estat i amb majoria absoluta? Es evident que l´ajuntament de Xeraco no hauria fet el mateix que ha fet, en el cas de la Creu Roja. I això és ser molt poc objectiu.