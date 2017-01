Quina creu, monsenyor!

A veure. Revisem el que ha passat. L´arquebisbe de València està que reglota per la llei de transsexualitat que està gestant-se a les Corts, i crida a la rebel·lió perquè, segons diu, el dret dels menors a la identitat de gènere destruirà la família. Fins ací res que objectar. Antonio Cañizares manifesta el seu desacord i, tot i que ho fa amb llenguatge bel·licós i apocalíptic, exercita la llibertat d´expressió, i aquesta llibertat no pot ser conculcada. Irrita, però, que tinga tan bon ull per detectar la palla aliena i no la biga pròpia; puix, estralejar contra l´adoctrinament quan l´Església no ha fet altra cosa des de fa dos mil·lennis, és cinisme destil·lat.

A Cañizares no se´l critica per opinar, sinó per voler acomodar les lleis al seu credo. Així com la Generalitat no intervé en la fe religiosa dels fidels, l´Església no s´ha de ficar en els assumptes profans dels ciutadans. Les creences religioses són cosa de cadascú; les lleis civils, de tothom. O acceptaria l´Església que les Corts derogaren la virginitat de Maria o la divinitat de l´Esperit Sant? Doncs, al César el que és del César i a Déu el que és de Déu. El Dret Civil per a tothom i el Dret Canònic per als catòlics.

Per a «maldats», monsenyor, no la ideologia de gènere, sinó la Santíssima Bíblia: Mateu tots els xiquets barons i tota dona que haja conegut home... Però deixeu amb vida per a vosaltres totes les xiques que no hagen dormit amb home". O la decisió del seu col·lega brasiler d´expulsar de l´Església els metges que practicaren l´avortament a una xiqueta de nou anys, violada pel padrastre i embarassada de bessons. Sa mare també fou expulsada. El violador no. Perquè «no fou creat l´home per a la dona, sinó la dona per a l´home». Pulsió que justifica el domini dels mascles alfa. I com que "la dona és una burra tossuda i un cuc terrible al cor de l´home", imposa el celibat en els funcionaris eclesiàstics. El que sorprèn és que encara hi haja dones que reclamen poder en l´organigrama d´una institució masclista per definició.