Treballar debades

Personalment pense que la humanitat, millor dit, el capitalisme ha creat dos invents que estan per sobre del foc, la roda o l´avió. Aquests són detectats però les elits han fet que els dos invents als quals em referisc passen totalment desapercebuts i que siguen un instrument per treure diners d´una forma subtil, fàcil i senzilla. Només analitzaré una perquè és la que m´incumbeix: les pràctiques gratuïtes. L´altra a la qual em referia era la de fer "zona blava" qualsevol carrer i d´aquest mode, pagar per aparcar a l´aire lliure en espais públics, simplement brillant.

El mèrit no està a crear la idea, idees tothom en té i passen desapercebudes per la nostra societat canviant, el mèrit és crear el dogma perquè tota la població tinga la idea que aquesta mesura és justa. Parlant amb un amic de pràctiques a un diari de ressò em deia «Jo tanque gairebé totes les nits el diari, faig més cròniques que ningú i a més a més, faig la tasca editorial i de correcció i no em dóna per pagar-me una habitació prop del treball». Quan em va dir aquesta frase vaig tenir un pensament que cada segon anava canviat, vaig passar de la llàstima fins a l´enveja, perquè ell té una nòmina „molt baixa però al cap i a la fi ja en té„ però a mi i a la meua generació ens tocarà lluitar de valent si volem tornar a tenir nòmines dignes. Per desgràcia jo faré les pràctiques a un col·legi, siga concertat o públic, i arribaré el primer dia i em diran «Has de fer el planning per x temps, donar classe i corregir açò a casa» i ho faràs debades. Açò darrer no ho diuen perquè queda lleig que et diguen que faràs el seu treball però de forma caritativa o gratuïta. Ací és on jo veig el mèrit, que tothom sap „almenys l´estudiantat„ que anem a fer un treball pel qual hi ha persones que cobren 1800 euros i no protestem. No confie que a l´actual Estat Espanyol puga cobrar eixa xifra, però tampoc vull que el fet d´anar a treballar em coste diners, perquè no t´ajuden ni amb el transport. Porte ja dos anys a la universitat i sí que escoltes idees per canviar-ho, però no són suficients.

Com no pot ser d´altra forma, hi ha empreses fregant-se les mans desitjant que vinguen tots els estudiants en pràctiques del món, és lògic, podent no pagar, per què anava jo a fer-ho? I així continua l´estudiantat, veient passar situacions on ens asfixien econòmicament però sense una estratègia clara per donar-li la volta. Quan veig a totes les carpetes i paperots que en donen „aquests sí de forma gratuïtat„ i posa un cartell on diu que la Universitat de València és pública m´entren ganes de riure però també de plorar. L´actual sistema educatiu i polític ha fet que poques persones vegen estrany allò de pagar 1.114 euros „carrera més econòmica„ i dir amb un somriure que tenim la sort que a altres llocs són més cares. Ací veig jo la virtut, inclús amb més mèrit que a les zones blaves, al fet de fer pensar a l´estudiantat sempre cap a dalt i no cap a baix. L´estructura que tenim ara és la del conformisme, la de mirar sempre als qui estan pitjor però mai ens passa pel cap un sistema on podem estar millor, seria una bogeria, tal com podria ser aparcar sense que ens cobren a una via pública.