La escalera sin peldaños del PPCV

Mucho se ha escrito acerca de la escasez de ministros valencianos. Incluso se han hecho análisis acerca de cuántos deberían correspondernos en función de parámetros como la riqueza que aportamos al PIB o el volumen de población. En democracia ha habido un total de trece ministros valencianos. Obviamente, un número ridículo.

El concepto de «poder valenciano», tan usado por Eduardo Zaplana y enarbolado también por Francisco Camps y Rita Barberá, no se ha visto reflejado en los diferentes gobiernos conservadores. Según las cuentas del PP, son cuatro los ministros valencianos que han salido de sus filas. Pero veranear en nuestras costas no otorga la credencial de valencianía.

Si tenemos en cuenta que Federico Trillo y José Manuel García-Margallo fueron simples diputados cuneros impuestos por la dirección nacional para lograr un escaño en las Cortes Generales -ni han nacido aquí, y tampoco tienen raíces valencianas-, la lista de ministros valencianos se reduce a dos. Tan solo Zaplana y Juan Costa pueden ser considerados como tales.

Si el PP tomara en consideración a las bases y el apoyo ciudadano otro gallo nos hubiera cantado. En las elecciones de 2011, Rajoy rozó los 11 millones de votos, de los que casi un millón y medio fueron valencianos. Una sencilla regla de tres nos arrojaría la posibilidad de que dos ministros hubieran sido valencianos.

La historia se repitió en 2016. De los ocho millones de votos obtenidos por el PP, 900.000 salieron de la Comunidad. Podríamos haber esperado un ministro y medio, valga la broma. Pero ni el medio.

Mirándolo desde una perspectiva poblacional, de la propia militancia o de apoyo electoral, lo cierto es que uno se queda con la sensación de que Valencia no existe. El asunto clama al cielo cuando se recuerda el 16º congreso del PP, con un Rajoy en horas bajas tras perder dos elecciones, con una Esperanza Aguirre que amagaba con presentarse, con un Aznar distante con el candidato y con el abandono de históricos como María San Gil, el entonces «poder valenciano» apuntaló al candidato, posibilitando que tres años más tarde se convirtiera en presidente de España. Ese apoyo jamás se ha visto recompensado.

El PPCV debería haber mostrado agallas recordándole al gallego y a la manchega que de bien nacidos es ser agradecidos. Pero no se hizo y ahora, con la mancha que se cierne sobre la gestión de los populares valencianos, es impensable un gesto así. No hay escalones para ascender porque la escalera se ha quedado sin peldaños. Acaso no los tuvo nunca.