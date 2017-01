Las generaciones futuras y el ATI de cofrentes

Los que aún no hemos nacido también debemos ser tenidos en cuenta en los problemas que nos van a afectar, como ocurre con el almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos que planean construir en la central nuclear (CN) de Cofrentes. Dichos residuos son peligrosos porque pueden matar o provocar enfermedades tan graves como el cáncer y las malformaciones genéticas, además no pueden ser eliminados, sólo encerrados herméticamente, y algunos tienen una vida larguísima, como el Pu-239 que tarda 240.000 años en reducir su radiactividad a la milésima parte.

¿Quién puede garantizar que tales residuos se mantendrán aislados durante tantísimo tiempo? De hecho los 220.000 bidones con residuos radiactivos arrojados en la Fosa Atlántica durante la segunda mitad del siglo XX presentaron signos de corrosión a los pocos años y la mina de sal alemana Asse II donde se guardaron otros 126.000 bidones tiene filtraciones de agua y está hundiéndose... ¿Y quiénes tendrán que vigilarlos durante milenios? Las generaciones futuras, por supuesto. ¿Pero qué derecho tenéis a enviarnos vuestra basura nuclear? Es irracional aprovechar esta fuente de energía durante 35 años y dejar residuos peligrosos durante 240.000 años, y falto de toda ética porque tendremos que vigilar tan sucia herencia las generaciones futuras, que no hemos generado ni un solo nanogramo.

Y ahora que las piscinas de residuos están llenas al 90% Iberdrola propone construir en la propia central el ATI, lo cual facilitaría alargar aún más la prórroga de esta CN que habría sido clausurada en 2011 si no hubiera recibido un permiso extra del ministro que tenía cuentas en Panamá, un regalito de 10.000 millones. Y no contentos con eso, ahora quieren el ATI para prorrogar más el negocio nuclear, su avaricia no tiene límite, pero alargar el funcionamiento de la CN aumentará la cantidad de residuos radiactivos, algo inaceptable.

Además aumentaría también la probabilidad de sufrir un accidente máximo como los ocurridos en Chernobyl y Fukushima. La caducada CN de Cofrentes funciona con miles de dispositivos sometidos a condiciones extremas de presión, temperatura y radiactividad, y cada año que pasa aumenta la probabilidad de un accidente máximo que afectaría a millones de personas. Sin embargo, aunque las CN pueden provocar pérdidas económicas superiores a los 100.000 millones de €, la empresa sólo se hace responsable hasta 1.200 millones, cifra ridícula comparada con las pérdidas posibles.

Y la opción nuclear resulta aún más irracional porque existen fuentes de energía sin impacto ambiental e incluso más baratas, como la energía solar que ya produce electricidad a 0'03 €/kwh y sigue bajando. Por eso Alemania está cerrando todas sus centrales nucleares, sustituyéndolas por eficiencia y renovables, con el autoconsumo de balance neto.

Así pues las generaciones futuras pedimos la denegación del ATI de Cofrentes, el cierre urgente de la central nuclear y la derogación del actual decreto que penaliza el autoconsumo.