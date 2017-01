No tot està perdut

Han passat més de vint segles i ahí hem estat celebrant els Nadals. Celebrant que el fill de Déu -el Jesuset- va vindre a la terra en un lloc senzill i pobret, per davall inclús del pobre que era tot de per si en aquella època. Vivim en una nació que s'ha fonamentat en eixes arrels cristianes per a tirar avant i donar el millor de si mateix. Hem viscut i crescut al voltant de l'amor al pròxim, d'ajudar a tots, de viure les tradicions i festes cristianes, de la formació d'una recta consciència i l'aprenentatge d'unes normes de conducta que complint-les ens porten a fer una societat millor que són les que han portat el sentir democràtic a Europa.

I a pesar de tot això inclús hi ha gent o grups que es dediquen a crear tensió, a injuriar estes dates, prohibint els betlems en els carrers o els nadals. El betlem només ens porta tendresa, història, bons proposits, nostàlgia. Quin mal fa a algù? Pareix que siga odi o tal vegada vergonya de vore que el que ens representa i ensenya s'apega de galtades amb la nostra vida.

Tenim els nostres Reis Mags que és una tradició celebrar-ho recordant els regals que li van portar al Jesuset. Ni això volem respectar i promocionem el Papa Noel o Santa Claus, o bé ixen magues o fan alguna altra destrossa.

El que està bé no cal tocar-ho i tot el que s'ha creat de bo al voltant del nadal no hia necesitat alguna de canviar-ho. Açò és de caixó i no voler entendre-ho va mes en perjuicís personals que a pensar en el bé comú.

El nadal són una festa universal, que ha parat guerres, que ha portat la pau als llars. És el naixement d'un xiquet que ens recorda que no tot está perdut, que Déu es rebaixa per a estar entre els hòmens per mitjà del ser mes gran de la creació que és la Verge María, eixa que mai ens abandona ni oblida, encara que nosaltres eu fem.

No tot está perdut, perquè mentres cada 24 de desembre torne a vindre el jesuset als nostres cors el món seguirà la bona senda i nosaltres intentarem ser un poquet millors.