¿En nombre de quién habla Ximo Puig cuando dice que el PSPV dará un sí condicionado a Susana Díaz? ¿A quién le ha preguntado el secretario general o en qué órgano se ha debatido esta importante cuestión? Un secretario general aplica la política aprobada en los congresos, adaptándola a las situaciones concretas que se van produciendo, pero eso no incluye, repetimos, no incluye la orientación o el condicionamiento sobre a quién votarán los militantes en una elección interna. Eso sería injerencia indebida.

El president Puig tiene el apoyo de todo el partido y de muchos ciudadanos progresistas. Estamos orgullosos del gobierno de la izquierda plural en la Generalitat. Pero el secretario general del PSPV no cuenta en este asunto con el apoyo de toda la militancia. Por más que se pretenda ocultar desde el aparato, por más que los propios medios de comunicación se muestren dócilmente ciegos a los movimientos en la base, lo cierto es que es precisamente la Comunidad Valenciana el lugar donde más Plataformas de militantes han surgido contra el golpe interno que destituyó al secretario general elegido por la militancia. En Valencia, en la Vega Baja, en L´Horta, en Gandía, Alicante, Castelló€ Es aquí donde más militantes de todas las comarcas han expresado mediante firmas, resoluciones en las agrupaciones y manifiestos su oposición a aquella operación derribo. Es aquí donde más se ha luchado por restablecer la legitimidad del PSOE y de su compromiso político de no permitir otro gobierno de la derecha.

Todo ese movimiento surgido en las bases, aún sin prejuzgar si es mayoritario o no, tiene que significar algo:

Significa que una parte de la militancia del PSPV no entendió el alineamiento de su secretario general con los barones que prepararon ese golpe de timón para deshacerse del candidato a presidente del Gobierno que había sostenido con coherencia y valentía el "no a Rajoy" con que nos habíamos presentado a las elecciones.

Significa que una parte de la militancia no entendió el giro oportunista del secretario general del PSPV que, pudiendo haber sido el referente de una definición federal del partido, prefirió alinearse con las posiciones más centralistas y renunciar a ese capital político.

Significa que una parte importante de los socialistas, más importante que en otras comunidades, no entendió ni apoyó la apuesta por un proceso plano y sin militancia, por un modelo vertical y anticuado de partido. Ni entiende que pretenda ahora hablar en nombre del PSPV, en un asunto en el que sabe bien que no dispone de una opinión unánime, pero acalla y esconde la discrepancia.

Significa que parte de la militancia sabe que el aparato y sus dirigentes tienen la obligación de ser neutrales en los procesos de elección interna y, si no lo son, deslegitiman el resultado.

Significa que una parte de la militancia no le sigue porque cree en un modelo de partido del siglo XXI, donde ya no es posible esconder la pluralidad y el debate público, donde los aparatos están al servicio de, y controlados por, la militancia y no al revés. Un modelo de partido en el que la militancia elige al secretario general, como le eligió a él en su día, y se expresa en las agrupaciones y en las redes sociales con confianza. Una estructura que renueva periódicamente sus cargos para impedir la patrimonialización del partido. Una organización que apela a la ciudadanía y sabe que ésta no tolera falsas unanimidades.

De manera que no, el secretario general no hablaba en nombre de todo el PSPV cuando decía hace unos días que apoyaría a Susana Díaz. Hablaba en su nombre e incumplía sus obligaciones de neutralidad. Como mucho representaba a una parte del partido, porque otra muy activa y consciente, apuesta por un partido socialista del siglo XXI y eso es algo muy distinto.