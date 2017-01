Desplazados y política

Forrester fue el creador de una disciplina denominada dinámica de sistemas. Profesor en el MIT de Massachusetts, dedicó su vida a examinar cómo las políticas empleadas tenían consecuencias indeseables, algunas veces contrarias a las previstas. Su obra germinal es Dinámicas urbanas, publicada en inglés en 1968. En ella examina con modelos cómo evoluciona un área urbana y cómo diferentes políticas pueden llevarla al desastre. Contempla el área urbana como un ser vivo que nace, crece, se remodela, recibe influjos del exterior, se estabiliza y decae. Su modelo es el de los bucles de realimentación, positivo cuando produce crecimiento; por ejemplo, si hay alimento disponible, los animales se reproducirán más, creciendo la población hasta que bien por el hacinamiento o la escasez de alimentos se produce una crisis; negativo cuando hay un sistema de control; por ejemplo, la caldera calienta hasta que el termostato detecta que llegó a la temperatura elegida.

El segundo concepto que introduce Forrester en sus modelos es el de la relación causa-efecto. Los sistemas complejos presentan causas aparentes que en realidad son síntomas coincidentes. «El alto grado de correlación en el tiempo entre variables en los sistemas complejos puede hacer que creamos que variables que simplemente se mueven juntas están relacionadas causalmente». Y es que como se ha demostrado innumerables veces, los seres humanos tendemos a buscar las causas muy próximas, en el tiempo y el espacio, al resultado. Sólo mediante la reflexión y el uso de modelos podemos descubrir causas originadas fuera del ámbito temporal-espacial que manejamos intuitivamente. Forrester nos recuerda que la relación causa-efecto puede no ser lineal, es más, a veces ocurre que a diferentes dosis tiene efectos opuestos. Ocurre en medicina no infrecuentemente. El ejemplo del alcohol es relevante: a dosis reducidas protege de la enfermedad cardiovascular pero es dañino a dosis altas. Finalmente, la multicausalidad y las interacciones. Es raro que una sola causa pueda explicar el efecto, como se pensaba en el XIX cuando Koch demostró la relación entre el bacilo de la tuberculosis y la enfermedad. Con su suegro, el fisiólogo Henle, postuló los criterios de causalidad que obligaban a todo investigador: la causa ha de estar presente si se observa el efecto, no puede observarse la presencia de causa sin no hay efecto e introducida la causa ha de provocar el efecto. Es decir, necesaria y suficiente. La multicausalidad fue un cambio paradigmático notable.

Si las causas pueden estar muy alejadas de los efectos, los programas políticos para afrontar situaciones desfavorables no deberían esperar resultados inmediatos, en el corto espacio de una legislatura, ni atribuir con seguridad a los programas esos resultados observados. Por ejemplo, Forrester examinó la política urbana de construir casas para los más desfavorecidos con el nefasto resultado a los 20 años de empobrecer el área. En cambio, si mientras se demolían suburbios donde se concentraba población sin recursos se creaba en esos espacios industria, el resultado era que se producía una revitalización de la zona con la construcción de casas para trabajadores que salían del paro y la atracción de mano de obra de todo tipo. Es decir, lo contrario a lo esperado. «Los impulsos humanitarios apareados a presiones políticas inmediatas desembocan en programas cuyos beneficios se evaporan rápidamente dejando detrás un sistema que no ha mejorado o está en peores condiciones».

La crisis de los inmigrantes, tanto por motivos económicos, políticos o de seguridad, es un buen e indeseable reto para esta reflexión. Cómo afrontarla combinando una ayuda inmediata con una política a largo plazo de manera que la primera no empeore la situación. Se ha especulado mucho sobre las causas primarias, de diversa índoles dependiendo de la región y el perfil de las razones inmediatas que empujan a la emigración y se han propuesto políticas.

Forrester simula el ciclo vital de un área urbana desde su nacimiento. Las variables que introduce y sus relaciones son aquéllas con las que consigue reproducir la realidad. Hasta el punto en el que considera que conviene introducir políticas para modificar la dinámica: cuando el crecimiento se estanca. Le pregunta al modelo qué ocurre si hago esto o lo otro, o esto y lo otro. Los resultados son los comentados, como se dice en esta jerga, contraintuitivos. Claro, son resultados de un modelo que se basa en un montón de suposiciones, validadas hasta ese momento, pues se ha conformado a la realidad pero imposible de saber qué ocurrirá en el futuro.

La migración masiva de personas hacia Europa es una catástrofe difícil de soportar. Podría uno intentar atajar las causas, y se debería. Pero algunas actuaron hace ya mucho y quizá ya no estén presentes, otras son de difícil modificación inmediata. Ahora lo urgente es examinar cómo las diferentes intervenciones pueden mejorar la situación a corto, medio y largo plazo y evitar soluciones que parecen evidentes, que resuelven parte del problema inmediato pero que pueden empeorar las cosas en el futuro. Podría ser buena idea intentar introducir en la decisión política la dinámica de sistemas. Con ella nos obligamos a hacer explícitas las variables que influyen, sus relaciones, el modelo de causalidad con los imprescindibles periodos de incubación y las retroalimentaciones. Donatella Meadow se hizo famosa cuando con su equipo publicó el estudio Los límites al crecimiento, encargado por el club de Roma en 1972. Fue muy criticado. Sin embargo, un análisis de la Universidad de Melbourne en 2010 demostraba que las predicciones se acomodaban bastante bien a la realidad. No creo que en los modelos de la dinámica de sistemas esté la respuesta, pero pueden ayudar a hacer bien las preguntas.