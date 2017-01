Una radiotelevisió valenciana digital per al s.XXI

El poble valencià es troba famolenc d´uns mitjans audiovisuals i digitals públics en la seua llengua que el vertebre des de Vinaròs fins a Pilar de la Horadada. Han de ser uns mitjans plurals on tota la societat estiga ben representada i que garantisquen l´accés a les minories o grups socials en perill d´exclusió per la desigualtat entre la població.

Necessitem, per tant, una radiotelevisió independent i ben gestionada amb una transparència modèlica. Sols així, aconseguirem l´objectiu de guanyar-nos el respecte i l´orgull dels valencians.

En eixe sentit, agafem com a base de fonaments gestors els models d´altres corporacions públiques de mitjans europeus de referència. La BBC a Gran Bretanya, l´ARD i ZDF alemanes o France Télévisions a França han de ser l´espill per garantir la tasca com a servei públic, la independència de la nostra actuació i la seua viabilitat financera amb un control pressupostari ferm per evitar errades del passat.



Una radiotelevisió digital que ha d´estar dirigida per professionals amb independència, que facen una informació honesta i de qualitat per tal de poder cumplir amb l´exigència d´una televisió plural capaç d´informar amb rigor i veracitat com a mostra d´equilibri democràtic.

Ha de ser una plataforma de mitjans socials, educatius i formadors, que busque públics de totes les edats, especialment als xiquets i als joves. Als xiquets amb dibuixos animats i sèries que es puguen escoltar i llegir també en versió original per a promocionar l´anglés i per als joves contant-los històries que capten la seua atenció amb innovadors serveis i productes que puguen ser consumits en qualsevol dispositiu mòbil.

Per aconseguir-ho, s´ha d´apostar per les noves tecnologies, on les multiplataformes digitals i els continguts transmèdia han de ser el nostre senyal d´identitat per a contar històries interessants i projectar al món la realitat d´una Comunitat Valenciana moderna, treballadora i creativa.

Una radiotelevisió que ha de fomentar la participació ciutadana. Per açò, cal aprofitar les grans possibilitats que atorga la tecnologia per a introduir noves aplicacions i formats que funcionen com a finestres obertes des d´on pogam escoltar la veu del carrer, dels veïns. Mitjans que hauran de tindre unitats efectives de control per evitar la publicitat sexista, protegir als menors i fomentar una societat més justa i igualitària amb valors de tolerància i de paritat real entre dones i hòmens.

Tota la indústria audiovisual ha de rebre el suport d´esta nova plataforma que s´ha de convertir en el motor d´un sector privat que produirà milers de llocs de treball per als experimentats professionals i per als joves que s´incorporen al mercat laboral.

Amb la convicció i l´il·lusió de poder ajudar a construir eixa radiotelevisió dinàmica, vertebradora i plural que tots mereixem, encapçale una candidatura paritària i d´alta qüalificació acadèmica i professional amb un projecte innovador i honest perquè sabem qué s´ha de fer però també què no es pot tornar a fer.

Per últim, som ben coneixidors del món audiovisual i de la gestió d´empreses. En el meu cas, doctor en Comunicació Empresarial i MBA Executive en Direcció d´empreses (ESIC). I també professor en quatre universitats de la Comunitat Valenciana, plenament conscient de la gran formació i del talent dels nostres joves professionals, que han de tindre oportunitats a la seua terra.

Crear eixes oportunitats és un repte que assumisc amb la convicció d´altres també molt importants que he aconseguit com a gestor de comunicació i marketing en grans events mundials, com ara l´Expo 92 de Sevilla, l´America´s Cup, la Volvo Ocean Race i d´altres en l´empresa privada al llarg de la meua trajectòria professional.

Éste és un repte que acare amb la máxima il·lusió i honestedat de sempre però amb la maduresa i la serenitat que m´atorguen els vora trenta anys com a professional del sector audiovisual, avalats amb dos premis internacionals de televisió: l´Ondas en 2007 per les retransmissions de l´America´s Cup i el Tirant 2009 a la millor sèrie documental amb «L´herència monàstica».