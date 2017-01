Escribe el periodista Sergi Castillo en su libro Yonquis del dinero que «ninguna democracia del mundo ha tenido tantos gobernantes corruptos como la Comunitat Valenciana». Y mientras una se estremece al leerlo, con toda la razón, llegan otras noticias a diario que nos despistan, escandalizan, nos van entreteniendo. La política internacional abre telediarios y hace parecer que aquí, las de la corrupción, siempre son más de lo mismo, y ha pasado menos. Preferimos mirar fuera. No existe nada más gratificante que contemplar un infierno ajeno para minimizar nuestras culpas. Aunque eso sea miserable.

José Luis Olivas se ha convertido en el primer presidente de la Generalitat „lo fue apenas un año desde el 24 de julio de 2002 hasta el 20 de junio de 2003„ condenado a cárcel. Año y medio de pena por no pagar impuestos tras recibir 580.000 euros de un empresario. Algo que para un Molt Honorable es inconcebible. El Juzgado de lo Penal 6 de Valencia lo considera culpable de delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Y ya se sabe que Hacienda somos todos, aunque eso solo sea un lema de publicidad (entendí yo en una ocasión a la poco afortunada Abogacía del Estado, aunque ahora no viene al caso).

Esta condena no pone el punto. Es un paso en el complicado camino judicial que el expresidente y el empresario, también condenado, recorrerán ante la Audiencia Nacional por la ruinosa gestión de Bancaja, entidad bancaria que presidió también Olivas con muy poco tino, y la presunta financiación ilegal al PP del empresario que se juzgará en el Caso Gürtel. Para vergüenza de todos. Carlos Fabra, Alfonso Rus, Rafael Blasco, Emarsa, Taula... ¿Pero a nosotros quién nos ha gobernado? Parece mentira que haya pasado todo aquí. Pero aún parece más incierto que haga falta recordar que, en los países normales, el dinero público no es malversado por los gobernantes. Que la responsabilidad y la honradez va con el cargo, en el partido y exigida por la ciudadanía. Y no, no hay costumbre de acabar en prisión.

Buscamos otros infiernos. Nos consuelan. EE UU es un ejemplo. Un escándalo que nos excluye. Para muchos, es un chiste incomprensible que gobierne Donald Trump. Quizá para los americanos es irrisorio que sigamos todos aquí sin ninguna explicación a tanto fraude al ciudadano, podríamos pensar. ¿Se imaginan (con distancia) a Obama en la situación de Olivas? Ya habría salido alguien, o muchos, a pedir perdón al pueblo, como poco. Tenemos muchos motivos de censura ajenos pero somos incapaces de ver el alcance de la corrupción que hay escondida debajo de nuestra alfombra. La tragedia que arrastra a esta Comunitat, por la gravedad cometida en gobiernos pasados, ha esquilmado sus cajas y arrastrado a sus empresas. El sistema con el que se han cobrado y pagado cuentas habla de nosotros en un lenguaje obsceno, corrupto, ilegal. Estamos tardando como sociedad en exigir responsabilidades. «El infierno no son los otros», podría haber escrito también Sartre, porque el más próximo, el que más nos atormenta, nos abochorna. El de esta tierra saqueada, que ha descrito Castillo.