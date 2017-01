Un disquisición sobre nevadas y noticias

Leía hace unas horas a un forero, tuitero o ser digital en el campo meteorológico, aragonés por más señas, que algo debía estar ocurriendo en nuestra sociedad cuando una nevada en los Pirineos en lo peor del invierno era noticia de apertura en todas las cadenas de televisión. Y es que tendemos todavía a ver la noticia en lo excepcional, no en la normalidad. Así pues, debe ser que los cambios producidos en el clima o la repetición de inviernos benignos ha hecho que, efectivamente, nos resulte llamativo que nieve en el Pirineo. Bien es cierto que las posibilidades de interconexión, inmediatez y el elevadísimo número de corresponsales gratuitos sobre el terreno de Twiter, Instagram o el Facebook, hacen que «lo normal», así, escrito, se convierta en excepcional si añadimos una buena y exclusiva imagen. En resumen, poco queda por hacer excepto asistir, sorprendidos y a la vez resignados, a este circo, que irá «in crescendo». Llegados a este punto (y a una edad) solo nos queda recordar, no sin nostalgia, cómo eran nuestros inviernos en Requena y pedir disculpas si solo vemos en estos días que vivimos el espejo de una «normalidad» pasada y no un acontecimiento excepcional.

La fachada de la casa donde me críe daba al norte y estaba alineada (oeste-este) con la del Instituto de Enseñanza Media, que queda a unos 800 metros. Llegar con el viento de poniente, helado y cruel, al instituto ya era una odisea que me hacía pensar en Scott y Amundsen a partir del momento en que leí sobre ellos, así como en los personajes de Jack London. La avería en la calefacción formaba parte del paisaje y no te libraba siempre de las clases, interrumpidas, si acaso, cuando reventaban las tuberías. Un reconocidísimo experto en lengua inglesa me pedía, ya en clase, que le trajera del seminario las galletas y la botella de coñac, que bebía en una estrecha copa de bar. Nadie se escandalizaba. Si a tu lado alguien te daba un golpe en la oreja, indefensa y congelada, uno tenía la sensación de que se iba a romper en mil pedazos como los platos de duralex, el dolor se volvía insoportable y la humillación rozaría hoy lo que conocemos como acoso escolar, tan perseguido, y que, por entonces, pasaba desapercibido. En fin, mejor no seguir con este ejercicio de nostalgia pero sí, es cierto: nieva en los Pirineos y hace frío en Requena, aunque también ha nevado al nivel de la costa y eso si es noticia objetiva.