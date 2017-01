Europa inicia 2017 con mal pie

La ruptura en el Parlamento entre populares y socialistas se produce al empezar un año que puede ser convulso. Para afrontar el «Brexit» y a Trump, la alianza del PP con los antieuropeos es una barbaridad

La UE no es un Estado. Jacques Delors, el presidente de la Comisión –que no es un gobierno– la definió como un OVNI (Objeto Volante No Identificado). Y el Parlamento europeo no tiene los poderes de uno auténtico porque su control sobre la Comisión es limitado y además la Comisión no es un gobierno.

La instancia decisiva es la Conferencia de presidentes de los 28 estados, con reglas de cualificadas mayorías. Y los jefes de gobierno pertenecen a un abanico político plural con dos grandes fuerzas dominantes pero ni mucho menos exclusivas, los populares o conservadores de los que algunos (Merkel) son democristianos, y los socialistas y asimilados. Por eso la UE, mientras no haya un auténtico gobierno europeo elegido a nivel europeo (va para largo), sólo puede ser fruto de la colaboración entre fuerzas distintas, muchas veces contrarias, pero que tienen en común cierto europeísmo: saben que sin Europa los viejos estados nacionales (Alemania, España€) serán cada día menos relevantes y perderán fuerza.

Por eso en el Parlamento europeo, lugar de encuentro y discusión de partidos e ideologías, ha imperado siempre la voluntad de cooperación entre las dos fuerzas principales. En cada periodo parlamentario (cinco años) se turnaban en la presidencia a tiempos iguales un popular y un socialista. Era la fórmula eficaz de tratar con la cumbre de jefes de gobierno y una Comisión que también son muy plurales. Así, los españoles Gil Robles (popular) y Enrique Barón y Josep Borrell (socialistas) fueron presidentes sólo dos años y medio, la mitad de un periodo parlamentario.

Pero ahora, en el momento en el que Europa ha entrado en un año muy complicado, ese pacto se ha roto. La gran coalición tiene inconvenientes pero cuando toca afrontar el «Brexit», a un nuevo presidente americano deseoso de diluir la UE, a un Putin que la ve (junto con la NATO) como algo a debilitar (Ucrania), cuando hay fuerzas populistas y nacionalistas que la van a cuestionar en las elecciones de Holanda, Francia, Alemania y seguramente Italia, y cuando hay serios problemas internos porque el obligado «Más Europa» puede avanzar poco porque hay gobiernos y electorados reticentes, era el momento menos adecuado y más inoportuno para romper cooperación.

Pero ha sucedido. Los socialistas querían recuperar personalidad propia y no han querido ceder la presidencia a medio mandato, cuando ha acabado el tiempo de Martin Schulz. Aspiraban a mantenerla. Difícil opción, aunque con buen argumento. No es lógico que las tres presidencias de la UE (Comisión, Juncker; Consejo, Donald Tusk, y Parlamento, estén en manos de tres conservadores. Y menos cuando Schultz es un hombre de gran peso, Juncker (de Luxemburgo) es discutido y el polaco Tusk está mal visto por el actual gobierno de extrema derecha de su país.

Pero ni el italiano Gianni Pitella (socialista) ni el también italiano Antonio Tajani (conservador de Berlusconi) ni las cúpulas europeas respectivas han querido ceder. Es censurable que los populares quieran las tres presidencias, pero todavía más –casi suicida– que lo hayan conseguido aliándose a un grupo euroescéptico que reúne a los conservadores británicos y a los ultramontanos polacos. ¡Para afrontar el «Brexit» y a Trump, la alianza con los antieuropeos es una barbaridad! Y además Tajani –un diputado cordial– no es político de peso.

Pero los socialistas no podían romper una tradición larga y fundamentada para marcar perfil en un momento tan delicado. Y encima para perder.

No, Europa no empieza con buen pie el 2017.

El PP y el síndrome del príncipe Carlos

Como Pablo es un bolivariano, Podemos y el PP celebrarán su congreso el mismo fin de semana de febrero. Pero la situación es diferente. Mientras Podemos vive una lucha pasional entre hermanos: pablistas, errejonistas y anticapitalistas, en el PP reina la paz, al menos aparente. El dominio ideológico de Rajoy es total.

Si, tras visitar a Merkel, Rajoy dijera que se había hecho democristiano (como Landelino Lavilla), en el congreso veríamos cantidad de carteles del Papa Francisco (pese a que Wojtyla y Ratzinger caían mejor). Sólo Esperanza se acordaría del liberalismo y Aznar callaría porque está en Colombey («le village» al que se retiró el general De Gaulle entre 1946 y 1958, cuando le volvieron a llamar).

En el PP no va a pasar gran cosa. Va a ser una misa mayor en la que los congresistas tendrán presente que el PSOE –que navega bien entre los pactos con el Gobierno y el entierro de las leyes del PP– tiene una tensa lucha de liderazgos y mucha desconfianza interna (por ser suaves). Y que Podemos está demostrando que hasta el momento sólo ha servido para que Pedro Sánchez no le robe la Moncloa a Mariano (Rubalcaba dixit).

Lo interesante será ver cómo se mueven las aspirantes. La más guerrera –gusta a la clase media joven de Madrid– es Cristina Cifuentes pero debe vigilar. Le pueden pitar fuera de juego. La vicepresidenta Soraya va de primera de clase y de imprescindible. Pero le ha tocado la asignatura catalana que ya no entiende ni Miquel Roca. Si no la soluciona sin sangre, malo. Y si la resuelve pactando€ peor. Que no le pase lo de a Gallardón con su ley del aborto. Queda Dolores de Cospedal, más elegante todavía desde que es ministra de Defensa. Pero dicen que Defensa es la trampa sorayista. ¿Se puede mandar sobre el Ejército y ser secretaria general del partido, el azote de cualquier enemigo interior del momento, se llame Pablo Iglesias, Susana Díaz o Albert Rivera? ¿Se pueden delegar las frases más sonoras en «un propio»?

Pero Cospedal ha toreado –no bien, que era imposible– pero toreado el «caso Bárcenas» y ha mostrado reflejos en el caso Yak-42. Ha convencido a Rajoy de que sólo se podía hacer lo que Rajoy sabía pero no podía ordenar: despedir a Trillo agradeciéndole, eso sí, los servicios prestados.

Pero el PP no es feminista. Ahí está Alberto Núñez Feijóo. Sabe que ahora lo suyo es Galicia, cuna de líderes, y que le toca observar cómo las tres chicas se eliminan la una a la otra. Él debe demostrar contención y al final la niña de Rajoy puede ser€ el discreto e inteligente (pero no sabiondo) Núñez Feijóo. Pero dicen que teme lo del príncipe Carlos de Inglaterra. Tantos años y quizás cuando herede esté en edad de jubilación. El domingo Mariano le hizo ver a Paco Marhuenda en «La Razón» que Merkel iba a por las cuartas. Y que todo el mundo lo encuentra natural.