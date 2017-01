En la noche y entre los hielos

El título de uno de los grandes libros del explorador y humanista noruego Fridtjof Nansen me sirve para expresar lo que han vivido en las últimas 48 horas miles de personas atrapadas en medio del temporal de nieve en algunas de las principales autovías de la red estatal. Me pongo en la piel de los ciudadanos que han pasado la noche refugiados en sus coches sin saber lo que iba a pasar, así como los de los trenes paralizados por la nieve. La gran red de alta velocidad ferroviaria anulada por el temporal de nieve; España no parece preparada para funcionar con normalidad en situaciones como éstas, tras las cuales siempre se buscan responsabilidades y se desata un agitado debate que casi nunca conduce a ninguna parte. Mi opinión es que las administraciones deben poner lo máximo de su parte, aunque los ciudadanos debemos hacer lo mismo. No se puede salir a la carretera en situaciones así sin el coche o el camión debidamente equipados: cadenas o neumáticos de invierno, provisiones y depósito lleno para garantizar el uso de la calefacción si llega el caso. Es mejor cancelar el viaje. A este respecto, he de decir que si me veo obligado a coger el coche por necesidad en medio de un aviso meteorológico de color naranja o rojo por riesgo de copiosas nevadas, asumo las hipotéticas consecuencias. Aunque se pongan todos los medios imaginables, hay situaciones meteorológicas en las que no se puede garantizar un rescate. A veces a la falta de medios o la descoordinación oficial, se une el propio caos: se circula con relativa normalidad, de repente cae el gran nevazo, se cruzan algunos vehículos en la calzada y todo queda bloqueado porque los miles de vehículos atascados impiden el paso de quitanieves y equipos de salvamento. La Unidad Militar de Emergencias (UME) podrá poner toda la voluntad del mundo, pero si el paso está bloqueado por el propio atasco, mal asunto. Sin embargo, en éste y en casos precedentes de años anteriores echo de menos una mayor atención y sensibilidad por parte del Gobierno central. Es probable que se reaccionara tarde en el ámbito político, porque en el meteorológico se avisó hace ya muchos días, dicho sea de paso con una predicción muy acertada en conjunto desde Aemet. La prueba es que venimos hablando de ola de frío y nevadas desde muchos días antes de que estallara este extraordinario temporal. Deberíamos ver a los ministros del ramo al pie del cañón antes de que se desate la tormenta y no cuando ésta ya no tiene remedio.