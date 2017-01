El frío nos molesta

H­­ace unas semanas, a raíz del temporal de lluvia que había azotado al territorio de la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, comentábamos que la lluvia, cuando es continua y abundante, también nos molesta. Ahora es el frío. Estos temporales de frío intenso no nos sientan bien. Aunque digamos que nos gusta ver la nieve y sentir frío, cuando éste es intenso y duradero, queremos que se pase pronto. Esto suscita varias preguntas, de cariz sociológico, que podrían ser motivo de una investigación más profunda, sobre nuestra actitud y sentimientos con el tiempo atmosférico. En el fondo queremos una temperie tranquila, sin sobresaltos, básicamente cálida y suave, con un ambiente moderadamente húmedo y con abundante insolación. Todo lo que salga de estos parámetros no nos gusta, queremos que pase pronto, que no nos moleste. Pero el clima mediterráneo siempre ha sido un clima de extremos. Bajo esa real apariencia de placidez, se esconde una variedad climática compleja, que genera una falsa sensación de tranquilidad atmosférica. Y en muchas ocasiones, el ser humano, nosotros, hemos rebasado los límites ecológicos que nos impone este clima mediterráneo, pensando que nunca va a ocurrir nada. Pero ocurre. Lluvias torrenciales, sequías, temporales de viento, calor intenso...y también frío acusado. En unos días haremos balance de este último temporal de frío, se dispararán los daños en la agricultura, se habrán tenido que movilizar los servicios sociales en muchas ciudades de nuestro litoral mediterráneo para atender a personas que no tienen donde dormir en plena helada. Y seguiremos caracterizando el clima mediterráneo, como un clima básicamente cálido y bonancible.