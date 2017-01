Pequeña muerte de Europa

El president Ximo Puig ha de comprender que bastantes valencianos lamentemos que, en estos momentos, se conceda en Valencia el premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta a Felipe González. Si la justificación es su respaldo a la integración del Reino de España a las Comunidades Europeas, habría sido mejor que le agasajaran en Madrid o en Sevilla. Quienes vivimos desde el País Valenciano aquellas singladuras de aproximación y negociación no percibimos que Felipe González hiciera nada memorable en defensa de los intereses valencianos en juego. Todo lo contrario. Los anhelos económicos de los valencianos resultaron perjudicados en aquél trueque entre comunitarios y comisionados españoles. Se fueron por el aire tres sectores industriales estratégicos: el naval, el textil y el siderúrgico. Port Sagunt aún no se ha recuperado. El sector hortofrutícola, que desde el siglo XIX ejercía como europeo y que se había jugado el tipo por la adhesión, quedó postergado y fue utilizado como moneda de cambio para las concesiones a otros sectores proteccionistas. Naranjitas de Valencia, los cínicos os helaron el corazón.

La primera andanada contra el espacio común europeo es el Brexit. El segundo asalto, más grave e inquietante, lo protagoniza el populista Donald Trump, coincidiendo con su investidura. No arremete sólo contra la UE, a la que culpa de la decadencia de los Estados Unidos. Además se ensaña con la misión de la OTAN, organización defensiva, inventada, inspirada e instrumentalizada por los norteamericanos. Es patética la visión de un energúmeno lenguaraz llamando a la deserción de los Estados Miembro de la UE, su aliada estratégica y cliente principal en intercambios comerciales. La Unión Europea se confirma como gran potencia con la caída del Muro de Berlín en 1989. Los USA inician el declive y acusan el golpe de la implantación del euro en 1999 que se establece en paridad con el dólar estadounidense. En 2002 se implanta la moneda común, única oficial de la Unión Europea, cuyo impacto en las transacciones internacionales contraría a los países anglosajones y en concreto a Estados Unidos. Ven peligrar sus dólares y su caballo de Troya en Europa, el Reino Unido, que amarrado a la libra esterlina se mantiene al margen del mayor logro político-económico del espacio común europeo que es el euro. El nacionalismo estadounidense más rancio nunca perdonó la osadía y la clarividencia de aquellos seis estados –Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo– perdedores y ganadores de la II Guerra Mundial, constituidos en unión federada a su imagen y semejanza.

La muerte de Europa no es únicamente el Brexit ni el populismo ni tan siquiera los nacionalismos. Lo que está matando la esencia de Europa es la ideología neoliberal dominante en la Comisión y en las instituciones europeas. La regresión que supone volver a los orígenes de los Tratados de Roma para constituir el Mercado Común Europeo, cuyo 60 aniversario de su firma, se cumplirá el próximo 25 de marzo en el Capitolio romano, donde se celebró el acto fundacional. Al magnicidio plurinacional contribuyen los estados dominantes, los prófugos y los que han logrado desvirtuar la razón de ser de la unidad europea. A la UE le espera un 2017 de desasosiego. Sabemos que para Putin la Europa Unida y la OTAN son dos amenazas. No es la única coincidencia con Trump, para quien Europa es un continente trasnochado, decadente y rival del poderío estadounidense. En esta nueva etapa la UE, corroída por el euroescepticismo en varios de sus Estados Miembro, se enfrenta a cuatro convocatorias electorales cuyos resultados xenófobos amenazan la estabilidad y la cohesión. Holanda, Francia, Italia, Alemania y eventualmente España, irán a nuevas elecciones, junto con el colofón de la secesión británica, cuyo desenlace puede acabar en autodestrucción de la «perfidious Albion», a cargo de la gestión de su primera Ministra, conservadora y nacionalista, Theresa May.

Gran Bretaña, potencia vencedora de la guerra en 1945, se inhibió en la tarea de unificar Europa. Permaneció a la expectativa, consciente„como ahora-- de las limitaciones de la insularidad y de su incapacidad para garantizar la prosperidad de los ingleses. Presentó en 1962 su candidatura a integrarse al comprobar que el Mercado Común había demostrado ser eficaz. Su entrada formal en las instituciones europeas le costó once años de negociación. En 1973 logró su homologación como Estado Miembro, imponiendo condiciones y reticencias que nunca se debieron consentir. En 2017 está previsto el inicio de las conversaciones para la desvinculación, que ya ha producido una profunda división entre los partidarios y los contrarios al Brexit entre la población británica. Las discrepancias de Escocia e Irlanda del Norte en el proceso de alejamiento de la UE, que no desean mayoritariamente sus electores, reabrirá antiguas heridas y provocará mayor desgarro en el Reino Unido y por tanto, en Europa.