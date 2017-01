Bilingüisme badoc

Ha tornat a passar. Tot i que en realitat no és que haja passat de nou, és que no deixa de passar. Quan no estraleja un guàrdia civil per parlar-li un regidor en valencià, li bull la sang a una fiscal perquè volen que notifique en llengua pròpia, la mateixa llengua que fa desenquetar una infermera perquè no se´n parla altra al poble on treballa, i que regira els budells d´un diputat alcoià quan la fa servir una diputada nascuda en Argentina. I així anem. Uns, desenfundant l´odi i disparant la seua ràbia; altres, aüsant el cartellet «No dispareu al pianista». Els intolerants es prenen tan a pit això de «¡habla español porque estamos en España!», que s´exposen a dinyar-la d´un infart de miocardi (o he de dir de mio Cid?).

Els incidents ratifiquen la desigualtat entre les dues llengües oficials. Podeu ser bilingües „se´ns diu„ però sigueu-ho vosaltres. Actitud que circumscriu el valencià a la tribu bilingüe, que no a les reserves índies que la llei declara territoris de predomini lingüístic valencià on qualsevol funcionari malcarat pot passar-se per l´engonal la llengua de la tribu. I no parle només de funcionaris monolingües; n´hi ha de bilingües aborígens que, com passa a totes les colònies, són aliats dels colonitzadors. Doncs, ja ho saben: o els plantem cara o consumaran la substitució lingüística.

No descobrisc l´aigua tèbia si dic que hi ha gent que a vegades renuncia a parlar en valencià per tal d´evitar conflictes. I que les denúncies presentades per no poder exercir els drets lingüístics són només la punta de l´iceberg. I, com que cada dia plouen greuges bastants per omplir una enciclopèdia de l´escarni, esgotem els adjectius desqualificatius per descarregar la indignació davant una situació que ens manté sempre en estat d´alerta roja. Però la indignació és un reflex i no una solució, així que fóra bo no passar-ne ni una i que el pes de la llei castigue aquells que tenen l´odiós costum de fer un bypass per burlar-la. Si som bilingües, siguem-ho de fet i no només de dret.