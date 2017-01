Per què no estiguérem a Coblenza?

L´extrema dreta europea s´ha reunit a Coblenza on ha donat la conferència de premsa del congrés allà en curs. Volia presentar-se al públic com un front ideològicament i fins i tot estratègicament comú de cara a un imminent futur de l´Europa que ja s´albira. El portantveu més actiu i vehement hi fou Marine Le Pen, líder del Front Nacional francés. Hi participaren també Frauke Petry, pel partit alemany Alternativa; Geert Wilders, líder del Partit de la Llibertat holandés, i Matteo Silvani, de la italiana Lliga Nord. Tots ells, atiats pels nous alés que els han insuflat el brexit i la irresistible embranzida nacionalista de Donald Trump, preconitzaven l´eixida de l´euro i de la Unió Europea per part dels països que ells i elles pretenien representar. Ho feien mentre blasmaven i titlaven de traïdora la cancellera Angela Merkel per haver obert de bat als refugiats africans i asiàtics unes portes d´Europa que entre serbis, macedonis, hongaresos, eslovacs i, amb la boca més xicoteta, molts altres s´han esforçat per tancar i barrar. Els reunits a Coblenza posaven com a contrapartida a eixe monstruós Moloch burocràtic, epítom de la tirania i que té el seu cau a Brussel·les, la plena independència -política, econòmica, fiscal, militar, educativa, cultural, immigratòria i de tot tipus- dels estats-nació.

Els discursos arrauxats i vehements anaven adreçats al cor i no tant al cap dels pobles europeus. Els de Marina Le Pen apuntaven, sobretot, a eixe poble francés, a eixa nació francesa, que ella deia amar amb tota l´ànima pel fet de ser francesa, alhora que feia vots perquè alemanys, holandesos i la resta dels europeus insuflaren renovades forces a la difícilment aturable marxa dels seus correligionaris devers el cim del poder polític. Sí, Marine Le Pen parlava de nació-Estat o, si ho preferiu, d´Estat-nació. ¿On quedaven, doncs, les nacions sense Estat; eixa Escòcia voluntàriament escindida de la Gran Bretanya, aquell Quebec amb clars desitjos de deixar l´Estat canadenc o eixe País Basc i, en especial, eixa Catalunya (no en parlem encara de la Comunitat Valenciana) que han encetat ja un difícil camí per a desendollar-se de l´Estat espanyol i, potser, del francés també? En tots els parlaments de la reunió de Coblenza triomfava eixa voluntària i voluntariosa tradició tan francesa de confondre la nació amb l´Estat o, si es preferix, la nació culturalment definida des de Herder i Fichte fins a Hutchinson i la nació política que propicià de manera molt tangible la Revolució Francesa en subsumir dins la Republique tant els francesos de tota la vida com els alsacians, flamencs, catalans, bretons, bascos, occitans, corsos, savoians, normands i fins i tot els aborígens del Carib, de l´Atlàntic o del Pacífic sota administració francesa.

La meta de la nació cultural és constituir-se en nació política, en Estat, en un Estat que reforce els lligams objectius i íntims que havien configurat la nació cultural d´origen. Pel contrari, l´elan de la nació política és, tan si ho vols com si no ho vols, desenvolupar o crear dins seu el sentit de pertinença i les pulsions emocionals de la nació cultural, tal com ho explicava Renan. Alemanya ha personificat del segle XVIII ençà el primer model, per bé que, sempre, de forma inconclusa. Pel contrari, França ho ha fet del segon...; de manera molt més assolida, cal dir..., assolida amb escreix. Era difícil, doncs, que els espanyols estigueren presents en l´eufòrica reunió de Coblenza, ja que això de declarar-se nacionalista espanyol no queda excessivament bé en un munt de països i de llocs; els nacionalistes són els altres: els catalans, els bascos, els gallecs, els canaris i fins i tot els valencians. Sí que hi havia, però, una representació espanyola: Vox, partit tan minúscul com mancat d´alé. En tot cas, per a què voldrien els espanyols un nacionalisme propi i una extrema dreta pròpia? Ja el tenien i ja la tenien.

La coincidència de dates entre la reunió de Coblenza i la imputació de Jorge Verstrynge, per presumptament haver fet escarni de la Corona, o els no menys hipotètics casos de presumpte enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes a través d´acudits transmesos pel Twitter (ara que començàvem ja a oblidar els titellaires considerats presumptes apologetes també del terrorisme) fou, sens dubte, una malèvola conjunció de fets (una conjunció astral tan reveladora com funesta, potser) que molts membres sensats i moderats del PP no haurien desitjat en absolut. De res no serviren a Verstryinge i a la tuitera dels comentaris jocosos les seues disculpes o que les presumptes víctimes llevaren ferro al tema. Estic segur que la fefaent sensatesa del rei Felip hi hauria obrat de la mateixa manera exculpatòria; amb un elegant somriure de complicitat, potser. Dura lex, sed lex, però. És hora, doncs, de derogar eixes lleis farcides, com deia Herbert Marcuse, de surplus repression, de repressió innecessària, excessiva, cruel, no gens cristiana en el sentit més cristià del terme.

No, no hi hagué una representació espanyola de relleu a Coblenza perquè encara existeixen una facció i tota una mentalitat internalitzada, feta carn pròpia, i bastant estesa dins del PP „i no sols dins del PP sinó també dels partits d´esquerres„ que no hauria fet un mal paper entre els qui s´hi fotografiaren. Em referisc al Fernández Díaz de la llei mordassa, al Wert que maldava per espanyolitzar Catalunya de grat o per força i, ¿per què no?, a Guerra o al González dels darrers temps, al Carrillo d´èpoques atziagues, a l´actual sultana andalusa, de rotunda espanyolitat vestida de farbalans i amb clavell escarlata en boca, i a una llarguíssima llista de persones que, des dels corifeus de l´Aznar de la foto de les Açores, el Podemos leninista del Iglesias més cruelment mordaç o la inquisitorial i esquerpa comissió gestora del PSOE arriba fins a Vox, a Falange Espanyola i supose que a un fum d´organitzacions i persones més. No, cap d´ells o elles es reconeixeria en la nova foto, no en donaria crèdit si s´hi vera retratat o retratada. Hom tendeix a ser molt condescendent amb la pròpia persona.