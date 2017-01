Inmutabilidad

Desde hace ya bastante tiempo, cada semana más o menos disfrutamos a través de los medios de un escándalo social, político, económico, deportivo, etcétera. Aunque últimamente los escándalos políticos ganan por goleada, quizás porque la corrupción, el cohecho, la prevaricación, el abuso de poder y tantas otras facetas de la conducta política dan mucho de sí.

Como consecuencia, me pregunto si los españoles nos interesamos por la política por los escándalos que nos proporciona o si la política interesa a los españoles por la diversión que les proporciona con las vidas, obras y milagros de sus protagonistas. Se trata de preguntas retóricas, pero entristece constatar que no nos divierte la política porque las obras, hechos y decisiones de sus intérpretes estén beneficiando a los españoles, mejorando su calidad de vida y haciendo que se sientan orgullosos de pertenecer a un Estado administrado con esa sola finalidad. Y a las pruebas me remito, a todos esos escándalos que la prensa presenta con cierto regodeo, o así me lo parece.

Así surge otra pregunta: si dejamos de lado la protohistoria y nos limitamos a los últimos 2500 años de historia del ser humano, ¿la humanidad ha evolucionado positivamente siquiera un ápice en cuanto a las relaciones entre la ciudadanía y los gobernantes? Pues no, los gobernantes de cualquier tipo siempre han considerado que ostentan el poder porque han sido tocados por el dedo de los dioses, por lo que sus decisiones han sido y son inapelables, indiscutibles, solo cambia la fraseología que utilizan para vender la moto, que hoy trata de enmascarar la realidad patente. En frase de un capitán de Artillería de mis años mozos, «quien manda, manda y cartucho al cañón».

Afortunadamente, a lo largo de los siglos ha habido pensadores y filósofos que denunciaban ese estúpido sistema, que arrastra a la humanidad como si de un inmenso rebaño se tratara dirigido por unos vaqueros ebrios de poder, hacia un despeñadero inmenso, porque el poder embriaga, y sus pensamientos nos han llegado como una señal para reaccionar. Ya Tácito dijo en sus Anales que «en un Estado corrompido se dictan muchísimas leyes» como en la pasada legislatura en España. Por otra parte, Saint-Just, uno de los ideólogos de la revolución de 1789 denunció que «se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos». Y un contemporáneo suyo, Nicolas Chamfort, en sus Maximes et Pensees puntualizó: «es más fácil legalizar ciertas cosas que legitimarlas».

Valdría la pena que el Gobierno de esta tierra bendita se culturizara leyendo un poco más y se apercibiera de que gobernar España lo es a los españoles que son una realidad indiscutible con necesidades básicas que sin lugar a dudas han de estar por encima de abstracciones prefabricadas según interese en cada momento, como la economía, los mercados, la patria, o la unidad de España en las que se recrean los llamados gobernantes. De lo contrario, el escritor a tener en cuenta sería Darío Fo, Nobel de 1997, que en un momento de clarividencia política dijo aquello de: «En este país llevamos la cabeza muy alta€ porque la mierda nos llega hasta el cuello».