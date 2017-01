Mientras Mariano Rajoy predica «la normalidad» y «el sentido común» como las bases del buen hacer de sus gobiernos, el de la legislatura anterior de los recortes sociales y de libertades, con mayoría absoluta, y el de la actual, de coalición de hecho con la gestora del PSOE y Ciudadanos, la desigualdad en España ha crecido hasta cotas inimaginables. La pérdida del valor del trabajo está llevando a la pérdida de la dignidad de las personas sin trabajo y sin derecho a retribución por desempleo, o con trabajo pero sin la retribución necesaria para llegar a fin de mes o poder formar una familia.

Pero la vida continúa como si no pasara nada. Aunque siguen pasando cosas: por poner unos ejemplos, como la subida de la electricidad sin ningún control en plena ola de frío, agudizando la pobreza energética que mata a unos y quebranta la salud de otros (mientras el llamado acuerdo contra la pobreza energética sigue esperando a que las empresas hidroeléctricas den su acuerdo); como las peticiones de condenas de algunos fiscales y las condenas de algunos jueces contra la libertad de expresión en base a la legislación más dura incluida en el Código Penal contra el terrorismo; como que los juicios contra la corrupción se alargan y se alargan por falta de medios de la justicia o por trabas de no se sabe quién mientras los presuntos corruptos siguen en la calle.

Lo que pone de manifiesto la situación actual es que los recortes de derechos económicos, sociales y de libertades impuestos con la excusa de la crisis, están aquí para quedarse. Se publican estadistas económicas de crecimiento y de creación de riqueza, como prueba de que España sale de la crisis, al mismo tiempo que otras estadísticas de crecimiento de la desigualdad y la pobreza. Se publican estadísticas de baja de la natalidad al mismo tiempo que datos de salarios que no permiten formar una familia y estadísticas de la emigración de miles de jóvenes españoles y de quienes vinieron a España y se han tenido que marchar porque ni unos ni otros encuentran trabajo aquí. Y la Conferencia de presidentes autonómicos acuerda estudiar este problema sin relacionarlo con la realidad de los salarios, recortes de servicios públicos y emigración.

Entre los graves perjuicios que nos está dejando la crisis, posiblemente uno de los más graves es que todos nos estamos acostumbrando a vivir con normalidad las numerosas situaciones de desamparo y pobreza que están en nuestro entorno, que no vemos o que no queremos ver. Y es grave porque seguimos perdiendo la capacidad de respuesta, defensa y movilización frente al poder económico y mediático del establishment. Primero quisieron que asumiéramos que nosotros éramos culpables de la crisis porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, es decir nos merecíamos todos los recortes que se nos venían encima. Y muchos se lo creyeron. Después quisieron que nos creyéramos que las medidas que estaba tomando el gobierno del PP eran, como dice Rajoy, las normales para salir de la crisis, pero que después todo volvería a la situación anterior a la crisis. Esa normalidad era, por ejemplo, financiar las estafas de los bancos que nos estaban desahuciando, con miles de millones euros, todavía no se sabe cuántos, mientras los banqueros y su entorno se estaban llevando sueldos y pensiones multimillonarias y despedían o prejubilaban a costa del erario público a gran parte de sus trabajadores. Y muchos se lo creyeron.

Ahora quieren que nos creamos que España está saliendo de crisis, que todos debemos estar orgullosos de nuestro esfuerzo y que no debemos cambiar nada de la política y de las leyes de Rajoy que tan buenos resultados están dando. Aunque la realidad es que, a poco que observemos nuestro entorno, vemos que los efectos más perniciosos se están quedando con nosotros y demasiadas personas se están quedando marginadas. Y muchos se lo están creyendo.

Algo muy grave está pasando aquí y ahora. La normalidad de la desigualdad y la pobreza se consolida y avanza, mientras Rajoy ha conseguido su objetivo: tener un gobierno sin oposición, con unos apoyos que, para justificarse dicen que Rajoy toma medidas socialdemócratas, que es dialogante y que está abierto a las propuestas de otros grupos. Pero lo que está haciendo Rajoy es paralizar la mayoría de las iniciativas de otros partidos para que todo siga igual. Realmente no se ha derogado ninguna de las leyes que el Congreso ha acordado derogar. Eso sí, a Unidos Podemos y sus confluencias hay que machacarlos por no colaborar. Y a los ayuntamientos del cambio hay que domesticarlos o romperlos.

¿Terminarán algún día los congresos?