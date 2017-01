Vamos conociendo noticias del estilo sobreprotector de algunos padres a la hora de educar a sus hijos, minimizando su aunotomía y la ausencia de carácter para enfrentarse ante frustraciones y problemas de la vida cotidiana. Es la llamada generación de niños blanditos. Los especialistas en educación recomiendan a los padres que ofrezcan más autonomía a sus hijos. Un grupo de colegios en Estados Unidos enseña la importancia de educar en el carácter para garantizar el éxito.

Pero hay aspectos tan importantes como la autonomía y el carácter, y ésos son también la libertad y el respeto, no el libertinaje. Los padres, desde tempranas edades, tienen que educar a sus hijos e hijas en libertad, a que sean audaces en serlo, que estimen serlo, ofreciéndoles tareas en las que puedan ir ampliando los límites de su actividad independiente,proporcionándoles oportunidades para que aprendan a responder mejor a las situaciones frustrantes con sus aptitudes y a responder de sus propios actos en la medida de sus capacidades.

Cuando se coarta la iniciativa de los niños y niñas, bien haciéndoles las tareas escolares, e incluso eligiéndoles sus amigos y amigas, se comete un exceso de protección, que es una manera de rigidez y dependencia sumisa. Proteger al hijo es necesario, especialmente cuando se intenta evitar ciertos peligros, pero no dejarle afrontar ninguna situación de iniciativa y decisión personal aumenta su dependencia, con lo cual le va a impedir alcanzar una óptima maduración psíquica y emocional.

Los padres deben favorecer progresivamente la autonomía de los niños y niñas porque de esta manera articulan la seguridad en si mismos y la seguridad en los otros. Estos padres que no dejan ser lo suficientemente autónomos a sus hijos favorecen la heteronomía o también llamada dependencia psicológica. Es decir, serán niños que crecerán sintiendo que no se valen por sí mismos, sino amparados y protegidos por los adultos, por sus padres, cuando tengan una frustración, una dificultad o un problema. Serán niños que estén poco preparados para afrontar los conflictos de la vida cotidiana y su personalidad se verá afectada, pues tendrán una tela ante sus ojos que no les dejarán ver la realidad de las cosas por sí mismos.

Como dijo el dramaturgo Arthur Miller: «El carácter de una persona lo determinan los problemas que no puede eludir y el remordimiento que le provocan los que ha eludido».