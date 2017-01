Resulta muy difícil comentar la desesperada y ridícula actuación de Carles Puigdemont en su conferencia en Bruselas sin caer en demagogias, pero la coincidencia en el tiempo de los gastos suntuarios en favor del supuesto procès con la muerte de una niña y la constatación de que en Cataluña solo hay dos ambulancias pediátricas, se presta a hablar de las prioridades que deben guiar las acciones de gobierno y los gastos de los representantes públicos. La factura por la publicidad de la antedicha conferencia, leída en Bruselas, ascendió a 127.810 euros e imagino que a ello habría que añadir el alquiler de la sala, las invitaciones y los viajes de los jerifaltes del partido del que fuera buque insignia Jordi Pujol y compañera de viaje la extinta Unió (UDC), los gastos de los consellers y demás amigos y hasta las banderitas que decoraban la mesa del acto, a falta de un reconocimiento expreso de las señas de identidad catalanas.

Si saco a colación los gastos del evento, con menor repercusión institucional que la visita del presidente de Castilla La Mancha, no es por ridiculizar el ridículo, sino porque, como contribuyente, me duele que se malgaste el fruto de mis impuestos y que, al derroche que supone la creación de pseudo-embajadas de Cataluña en el exterior, se añadan estos despilfarros. No se merecen mis amigos catalanes ser gobernados por quienes, mientras gritan la consigna de «España nos roba», dilapidan el dinero público en favorecer a sus amigos y correligionarios mientras continúan con sus políticas de reducción de servicios públicos y cierre de plantas en hospitales.

En una democracia real, cada uno puede defender la propuesta que más le agrade pero dentro del marco de la legalidad y sin cargar al erario público los gastos particulares. Sería como si la lista del extinto Partido Cannabis por la Legalización y la Normalización ganara las elecciones en un ayuntamiento y pretendiera extender el cultivo de la marihuana en su circunscripción so pretexto de que era eso para lo que le habían mandatado sus electores.

En política no puede valer todo y, aunque en nuestro país se crea que el nacionalismo es una seña de identidad de la izquierda, para nada podemos cerrar los ojos y la boca ante el mal uso de las instituciones. Que nadie piense que los comentarios anteriores se hacen desde la derechona y el patrioterismo españolista ni que la comparación con el tema del cannabis es accidental, pues no me cabe la menor duda de que quienes están llevando la política en Cataluña a un callejón sin salida emplean el nacionalismo como estupefaciente para ocultar sus propios negocios.