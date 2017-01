Prohibido aburrir en la nueva RTVV

Los candidatos a director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) „la nueva RTVV„ no vamos a ser votados en referendum ni vía Twitter. Vamos a ser valorados por el Consell Rector en base a una serie de requisitos, méritos y propuestas. Pero me parece importante que la ciudadanía conozca algunas de éstas, al menos en lo que a mí respecta. Sobre todo por lo que de aportación al debate público puedan suponer.

Yo quiero una nueva CVMC que venza el desapego de parte de la población, que ayude a recuperar el respeto que merecemos en el exterior, y que de portes endins resucite la autoestima de los valencianos. Una CVMC que sea referencia. No somos lo peor, y conviene hacerlo saber, dar a conocer la realidad valenciana aquí y fuera de aquí. Y quiero una CVMC que nos vertebre. Sé de qué hablo porque he vivido los mismos años en Alicante que en Valencia.

Ésos han de ser los objetivos estratégicos, junto a los ya asumidos de independencia, carácter público, pluralidad, calidad, sostenibilidad, avances teconlógicos, digitalización (con materiales propios online), igualdad, atención a las minorías y, por supuesto, en valenciano. Pero si queremos tener audiencia radiofónica en comarcas como el Alto Mijares, Requena-Utiel o la Vega Baja habremos de ofrecer alguna ventana en el idioma propio de esas zonas, en las que también se pagan impuestos. En televisión la imagen hará seguramente innecesaria esta precaución.

Para superar la desafección de parte de la población es imprescindible una política de honradez, transparencia y ejemplaridad perceptible por la ciudadanía desde el minuto uno. Y de micros y cámaras abiertas. La información ha de ser profesional y con capacidad de respuesta inmediata. La formación (no sólo en idiomas extranjeros) ha de ser transversal, a lo largo de toda una programación que ha de servir para conocernos mejor. Y el entretenimiento, nuestro banderín de reenganche, tiene que ser asequible, ajustado al nicho de mercado, y con atención a la música en valenciano y de valencianos (todos). Pero, sobre todo, ha de no aburrir a las ovejas. No nos podemos permitir una CVMC de manguitos y viseras.

Hay muy buenos compañeros en esta carrera. Tanto es así que si tengo el honor de ser elegido ofreceré integración en mi equipo a otros candidatos. Y si no, apoyaré el proyecto ganador desde donde me toque estar. Por el bien de la Comunitat Valenciana.