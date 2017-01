Sueldos públicos discordantes

Conocer el sueldo de los demás tiene su morbo. No obstante, es un dato bastante ignorado, pues nadie va pregonando sus emolumentos. Pero lo que no es difícil de saber es lo que ganan los políticos. Sus sueldos vienen a veces en los boletines, aunque puede quedar la duda de si además existen otros ingresos o prebendas más o menos ortodoxos. No obstante, suelen ser los medios de comunicación los que los publican, sobre todo cuando se producen situaciones llamativas o conflictivas. Así, sabemos que hay alcaldes, diputados autonómicos, presidentes de diputaciones o de comunidades autónomas que ganan bastante más unos que otros, dependiendo de la entidad en la que se encuentren. Sabemos que hay cargos autonómicos mucho mejor retribuidos que sus homólogos estatales. También sabemos de la inferioridad de los sueldos de los políticos de alguna Administración con respecto a los directores o gerentes de sus organismos dependientes. Estas y otras situaciones causan perplejidad, cuando no indignación. Y merecería comentario aparte la comparación de las retribuciones de los cargos políticos con las de sus funcionarios, o bien las diferencias entre estos últimos según las distintas administraciones.

Nada de ello es nuevo, pues sucede desde hace años. Y no parece de recibo que un cargo público pueda percibir la mitad que un homólogo en similar situación objetiva. Ni siquiera aunque ejerza en un territorio con inferior nivel de vida. Más llamativo resulta aún que un alcalde o concejal tengan mayor retribución que el presidente de su comunidad, e incluso que el presidente del Gobierno. Ello sin dejar de reconocer que resulta difícil cuantificar los méritos de cada cual en base a su valía, dedicación, capacidad de gestión o responsabilidad. La Constitución garantiza en su artículo 138 que los municipios, las provincias y las comunidades autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Pero el interés general de estas entidades no viene a amparar el establecimiento de salarios fuera de órbita para sus dirigentes. Con frecuencia aprueban subidas de sus sueldos en la primera sesión de los órganos de gobierno, invocando razones de dignidad, dedicación o responsabilidad.

No voy a caer en la tentación de preconizar valoraciones de puestos de trabajo para asignar salarios a los cargos políticos. Tampoco las empresas privadas lo hacen con sus altos dirigentes. Pero no estaría de más un amplio acuerdo político que fijara o, al menos, recomendara unos baremos objetivos para los sueldos de los distintos tipos y niveles de cargos públicos. Y que sobrepasarlos implicara una irregularidad o abuso que conllevara algún tipo de responsabilidad. Quienes se han fijado como objetivo erradicar la corrupción deberían ponerse en marcha para sentar unos criterios objetivos. Y después, denunciar las discordancias.