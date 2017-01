Por el respeto a los pactos en RTVV

La actuación de UGT ante la decisión del Consell del PP de acometer un ERE de extinción en RTVV, fue la de alcanzar un acuerdo. Pero ese propósito se tornó imposible cuando las cuantías indemnizatorias se situaban en el límite legal y, sobre todo, cuando la determinación de los trabajadores afectados se planteaba con criterios de descarado clientelismo, sin el más mínimo atisbo de objetividad. Así las cosas, ese ERE fue impugnado por los sindicatos y tumbado por los tribunales, lo que obligó al Consell de entonces a elaborar una ley ad hoc con el propósito de cerrar la RTVV salvando las objeciones de la justicia. No obstante, en la negociación de ese segundo ERE, esta vez de cierre, la práctica totalidad de los sindicatos suscribimos un acuerdo que suponía llevar las indemnizaciones muy cerca de los máximos legales y pactar un derecho preferente al reingreso en la nueva televisión de los antiguos trabajadores atendiendo a criterios objetivos.

Por el camino, la ciudadanía valenciana colocó al PP en la oposición y el Consell del Botánic decidió poner en marcha una nueva RTVV. Y en ello estamos. La sentencia de la Audiencia Nacional no dice que el PP haya hecho algo bien en relación a este asunto, como así afirma con un desparpajo digno de estudio Isabel Bonig. Más bien al contrario, describe la situación de la extinta televisión valenciana como un cúmulo de despropósitos en su gestión que la abocan irremisiblemente al cierre o, al menos, lo justifica. Luego lo único que hizo bien el PP es hacerlo tan mal que cerrar RTVV era la única alternativa.

Que la UGT, que firmó el acuerdo del ERE de cierre, se sumara a la demanda impugnatoria del único sindicato que no lo suscribió, no es un acto de incoherencia, sino la respuesta a la falta de negociación para la reincorporación de los trabajadores de la extinta RTVV a la nueva y, por tanto, para que se diera cumplimiento a lo pactado en ese ERE. No es verdad que se exija una televisión de 800 trabajadores, ni que se pretenda mantener las condiciones laborales de la anterior RTVV. Lo que se busca es un acuerdo que dé cumplimiento a lo pactado. Y se entendió y todavía se entiende que si esa negociación no se pone en marcha y se busca de verdad una solución, la alternativa sindical no puede ser otra que la movilización y el recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional.

Hay algunos que nos exigen más responsabilidad de estado que a los partidos políticos y al propio Consell olvidando que, sin desentendernos del interés general, nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la antigua RTVV a través del Comité que eligieron y los sindicatos que los representan.

Como valencianos queremos una radio televisión pública, de calidad, independiente, que fomente el uso de nuestra lengua, que vertebre nuestra sociedad y nuestro territorio, sostenible económicamente y pensamos que eso se garantiza de muchas maneras. Pero una de ellas, sin duda, es contando con profesionales cualificados y experimentados de los que la RTVV tenía y tiene muchos vinculados a ese nuevo proyecto por mor del pacto alcanzado en el ERE de extinción. De modo que ni demagogia, ni desinterés por los recursos públicos, ni ventajas de unos trabajadores sobre otros. Respeto a los acuerdos alcanzados y racionalidad en la creación de una RTVV a la que los ciudadanos valencianos tenemos derecho.