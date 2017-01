El mal pensamiento

Admito que no sé si me equivoco al dejar por escrito lo que voy a explicar a continuación. Ni siquiera soy capaz de intuir si me estoy contradiciendo pero cada vez tengo más claro que únicamente existen dos tipos de pensamiento: el bueno, que alenta, que dignifica, que desarrolla, que asiste, que abriga; y el malo, ese que separa, que discrimina, que despoja, que impide, que envilece. Puede que les parezca una perogrullada pero siento que los tiempos nos obligan a reflexionar sobre la calidad de su nuestro pensamiento más allá de la vanidad.

Todas las opiniones son válidas porque forman parte de la condición humana y negar su valor sería tan demencial como rechazar la propia humanidad. Pero no todas las opiniones, todas las líneas de pensamiento, son respetables. Y mucho menos las decisiones políticas y sociales que se desprendan de ellas. El hecho democrático puede convertir un pensamiento despreciable en mayoritario y, por lo tanto, en categórico. Discutible, sí, pero, por desgracia, concluyente.

No pretendo vaticinar un futuro apocalíptico y mucho menos después de que ya lo haya hecho el expresidente José María Aznar en un acto organizado por la Fundación Valores y sociedad, presidida por el exministro Mayor Oreja. Pero sí me atrevo a aventurar que cuando se votan pensamientos malos, aunque formen parte de una ideología, se está cometiendo un error. Y no me vengan ahora con el matiz de qué es bueno y qué es malo porque más allá de los gustos hay una idea universal que nos permite marcar la diferencia con absoluta precisión.

Observo a Donald Trump y siento que es un error que ese señor esté en la Casa Blanca. Pero asumo que los votantes de Trump no se han caído de un guindo. Son personas que piensan igual que su líder, aplauden sus exabruptos, se expresan como él y, por lo tanto, han ejercido su derecho al voto con coherencia. No me produce mayor sorpresa ver a Trump entrando en la Casa Blanca que la que me produjo volver a ver como el Partido Popular, tras cuatro años de desahucios, suicidios, mareas, recortes, corrupción, sobornos, manipulación y hasta algún que otro ejercicio de crueldad, volvía a ganar las elecciones. No es cuestión de comparar países, ni sociedades ni inquietudes. Pero es hora de que reflexionemos sobre la naturaleza de nuestro pensamiento.

Nos han educado para que asumamos que un buen demócrata es aquel que acepta que las decisiones del pueblo son soberanas pero no nos han enseñado qué hacer cuando el pueblo se equivoca. O peor aún: cuando la mayoría del pueblo decide no hacer uso del derecho democrático del voto y deja en manos del error la gobernabilidad de su país. No estamos hablando de puntos de vista, de matices, ni de colores. Puede que el sistema esté preparado para ver como un jurado popular deja libre al delincuente, pero ¿es lo suficientemente estable la democracia como para soportar las embestidas en sus propios pilares?

Ya dijo Winston Churchill que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos. De ahí que permita que la peor de las ideas, el mal pensamiento, pueda llegar a liderar el mundo, marcar las políticas y, posiblemente, limitar nuestros derechos y libertades. Pero algo estamos haciendo mal cuando un ser humano manifiesta el peor de sus pensamientos y es arropado por una mayoría.

Un razonamiento que promueve el enfrentamiento entre personas, que fomenta la discriminación, el odio, que convierte los derechos humanos en privilegios dependiendo de las fronteras, ¿es un pensamiento respetable solo porque lo apoya una mayoría de votos? Sabemos que si sometiésemos a referéndum la pena de muerte, ganaría el sí. Con matices, pero el sí. No lo planteamos porque sabemos que el asesinato como venganza, como pedagogía, como castigo, es un mal pensamiento. ¿Qué podemos hacer cuando un mal pensamiento cala en el grueso de la sociedad?

Habrá excepciones, siempre las hay, dentro de todas las ideologías, incluidas las más crueles. Pero la política de un país nunca se mide por la excepción, se mide por lo habitual. Y a no ser que una mayoría suficiente vote al ser excepcional, lo admirable, lo extraordinario, se desvanecerá en un recuento.

Somos consecuencia. Consecuencia de nuestra ignorancia, del orgullo con el que defendemos nuestra intransigencia, del analfabetismo ético, del individualismo feroz, de la ausencia de educación en el discernimiento. Consecuencia del pensamiento raso que casi siempre está respaldado por un exceso de verbo que más que convencer pretende confundir. Somos, lamentablemente, consecuencia de la incapacidad para decirnos la verdad a nosotros mismos.