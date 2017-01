El nou Acord del Botànic

Fa uns dies assitiem a la renovació de l´Acord del Botànic, que serveix de sustent a l´actual Govern Valencià i el qual marca els eixos referencials de la recuperació i la renaixença del poble valencià. Este acord, gestat i creat al caliu del resultat electoral de maig de 2015, quan s´albirava una possibilitat de canvi real, tant de cares com de formes de fer política. El primer acord del Botànic del 2015 naixia amb la il·lusió i l´esperança de que, com be deia Miquel Martí i Pol, «tot era possible i tot estava per fer». Marcava les línies bàsiques per a una recuperació de drets perduts i arravatats per una dreta que sols sabia governar per a una elit i uns lobbys poderosos, així com que estava obstinada en fer grans projectes megalòmans que sols servien per endeutar i endeutar més l´Administració autonòmica.

Eixe primer acord va ser el principi del ressorgiment del sentiment de tot un poble, amb la recuperació de molts drets socials, educatius i sanitaris de primer ordre que havien estat retallats i soterrats per l´anterior administració del PP. Era un temps de reparació, com el que es va fer a les víctimes del metro. Un temps de restitució de serveis i eliminació de copagaments i taxes injustes que sols premiaven al poderós i deixaven en la cuneta als mes febles.

Ara, amb més d´any i mig de gestió al capdavant del Consell i amb dos pressupostos de la Generalitat aprovats pel Parlament Valencià, era moment de fer un alt en el camí, reflexionar sobre el treball realitzat i agafar impuls per continuar el procés de recuperació. El nou document, amb més de 200 mesures i signat per les tres formacions polítiques, re aferma l´original i vol incidir en la nova economia que generen les polítiques socials i el nou model productiu que ha d´impregnar tota acció del govern.

La reedició de l´acord demostra la vigorositat de l´enteniment entre diferents i que la pluralitat és un valor afegit en la nova governança autonòmica. S´ha demostrat que la diversitat suma i que l´esquerra sap gestionar millor que la dreta, i a més ho fa amb honestedat, transparència i solvència.

Per primera volta hi ha un factor que mesura la gestió d´un govern, un contracte que es signa davant la ciutadania i que es dona compte del seu compliment. Per això, havent completat la major part dels objectius que recollia l´acord primigeni, calia ampliar i renovar el compromís amb la societat valencià, assentant les bases per aconseguir el canvi estructural i en profunditat que necessita el País Valencià.