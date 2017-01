El santo pasmado

La semana pasada corrió como la pólvora por las redes sociales que Albert Rivera quería imponer la mili a los ninis, que el Gobierno no va a permitir obreros en las universidades y que Podemos se opone a las procesiones de Semana Santa porque ofenden a los musulmanes. Cientos de miles de españoles se han indignado, han compartido estas noticias en sus redes y hasta las han comentado. Y son falsas.

Cadenas de mensajes con la subida del precio de la luz a diario o la gran noticia de la vacuna contra la diabetes. Hay portales que hacen negocio creando noticias que no son verdad. Lo llaman humor, bajo la apariencia de un diario de información. Los partidos no entran al trapo con ellos y los creadores de estas páginas variopintas, tan exageradas, terminan reconociendo que si el lector se cree lo que lee, es su problema. Es decir, que usted es tonto. Y por eso en el mercado terminamos sacudidos por noticias que son historias inventadas, historias con un nicho de verdad envuelto de mentiras e historias súper partidistas. La mentira tiene fases. Lo importante para ellos es viralizar el titular, y el resto va solo.

Yo misma me indigné cuando Mediterráneo Digital publicaba el feliz artículo «¿Por qué las feministas son más feas que las mujeres normales?». ¿Saben cuántas lecturas tuvo el día que se publicó? Pasó el millón. Y se les añadió una campaña de retirada de publicidad de la página de la noticia. A la que evidentemente me sumé. Encima saltó a diarios serios y tuvo aún más tirón. Por impresentable. Negocio de un titular ofendiendo a las mujeres. Estas páginas viven de eso, de las visitas, así que el día les salió redondo. Y media España cabreada como una mona.

Y ahí vamos. Venden más las noticias que van al límite que las de verdad, y es lamentable porque pone en jaque a los que trabajan cada día por dar titulares decentes. A los que se nos exige responsabilidad, ética, firmar con nuestro nombre, ajuste a ley, veracidad. Y respeto. Límites necesarios. Pero sobrevivirán estas páginas mientras las empresas inviertan su publicidad en ellos a sabiendas de que promocionan artículos políticamente incorrectos, ofensivos, o inciertos con tal de crear el escándalo que sea y promocionarlo. Mientras nadie entre a regular un espacio que vive al margen de toda ley y mientras el lector se lo consienta y siga haciendo su juego en redes. Porque a él, como consumidor, como colaborador necesario, se le considera incapaz de juzgar que ese portal le engaña. Un desinformado. Como lector no se le respeta y, por tanto, no le dan noticias, ni humor, le venden pollos. Y al periodismo, cada día, le meten un gol. Y todo en una semana donde se ha celebrado el patrón de esta profesión, a la que tanto se le exige. Para asustar al santo.

Y como para pasmarse es la noticia, que no es falsa, que publicaba esta casa, de que una ristra de 15 ajos descansa en el dintel de la puerta de acceso a la Oficina del Secretariado del Consell en el Palacio de Català de Variola, sede de la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra. De la cultura popular de la España profunda, y usado como amuleto, eso dicen que espanta a los malos espíritus. Ignoro el número de fantasmas con los que a diario tratarán por esas instalaciones pero, a juzgar por la drástica medida adoptada, deben ser considerables.

Como considerable fue la salida de tono político del debate de les Corts del jueves. Al más puro estilo de telenovela de sobremesa, la portavoz del PP volvió a ofrecer un pacto al galán del Palau. Eso sí, ha de cambiar de señora de la casa. La respuesta ya venía con la oferta: «Oltra es más guapa, fina y elegante». Y luego somos nosotras las que reclamamos trato. Ay, ay, ay...