Por una una tele de calidad

He presentado mi candidatura a director general de la nueva radiotelevisión valenciana. Lo hice, en primer lugar, porque por primera vez se elegía la fórmula del concurso público para ello y, en segundo, porque cumplía los requisitos y los méritos que recogían las bases. Tras 20 años ininterrumpidos trabajando en medios de comunicación, he dirigido una televisión que llegaba a un área de más de un millón y medio de habitantes, con 20 trabajadores, he creado un medio de comunicación, que comenzó en diciembre de 2010, en plena crisis, y ha crecido hasta alcanzar los nueve empleados. Por tanto, sé liderar equipos, tengo experiencia en el medio audiovisual y he emprendido, con cierto éxito, en el complicado mundo de la comunicación, mientras la lamentable tónica general en el sector es la de cerrar medios y despedir a fantásticos profesionales. Además, hablo cuatro idiomas.

Más allá de esta pincelada que quería dar sobre mi curriculum y mi perfil, que considero idóneo para el puesto de director general „por cierto, nunca trabajé en Canal 9 ni Ràdio 9„el motivo de este artículo es realizar varias reflexiones al respecto del futuro de la nueva Radiotelevisión Valenciana:

1. Debe ser un medio plural, en valenciano con una programación de calidad, que resucite el sector audiovisual autóctono y que tenga como modelo programático a la BBC inglesa y la TV3 catalana

2. El presupuesto público deberá cumplirse a rajatabla. Por tanto, la plantilla y la programación deberán ajustarse a dicho presupuesto más los ingresos por publicidad que se obtengan. Hay muchas fórmulas para obtener ingresos más allá del dinero público. En este sentido, ofrezco mi dilatada experiencia como gestor responsable. Es imprescindible no cometer errores del pasado y hacer una radiotelevisión pública sostenible.

3. La radiotelevisión debe apostar por la descentralización y las comarcas. Hay que establecer convenios con radios, televisiones y medios impresos y digitales por municipios y comarcas de toda la Comunitat Valenciana. Se trata de contar con corresponsales de estos medios públicos y privados. No hay que olvidar que en la Comunitat existe la Xarxa d´Emissores Municipals Valencianes, que serían las primeras con las que habría que llegar a un acuerdo, o las asociaciones de prensa comarcal y digital.

4. Nuevas tecnologías, I+D+i y 3D. Hay que hacer una radiotelevisión pública que comience apostando fuerte por los medios on line, el I+D+i e integre las posibilidades que ofrece el 3D en informativos y documentales. Es fundamental llegar a acuerdos con las universidades valencianas, con las que hay que ir de la mano para aprovechar sinergias.

El reto es apasionante. Y estamos en un momento crucial, en el que debe primar la independencia y la experiencia contrastada. Se trata de un concurso público, donde deberían valorarse los requisitos y los méritos de los candidatos por encima de favoritismos meramente ideológicos. Y en caso de ser elegido, completaría el equipo directivo con parte de los fantásticos compañeros y compañeras que también han optado al cargo.