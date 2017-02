El suministro eléctrico, al que el lenguaje común reserva el poético nombre de «La Luz» es algo de lo que normalmente sólo nos acordamos cuando nos falta o cuando nos cuesta. Y lo cierto es que en estos dos últimos meses nos hemos acordado bastante, pues no sólo la escalada de precios sino la tristemente asociada pobreza energética han copado portadas, horas de televisión y debates entre cuñados.

El mecanismo de formación de precios en nuestro sistema eléctrico, las normas para participar en él y la traducción de todo esto al precio que reflejan las facturas que recibimos son enormemente complejos. Tanto que periódicamente, incluso varias veces al año, sale una sentencia que tumba alguna disposición y obliga a recalcularlo todo de nuevo, cuyo damnificado por lo general suele ser el ciudadano. La última ha obligado al ministerio de Energía a compensar con 124 millones de euros a algunos generadores de biomasa. De nuevo las previsiones de «déficit» saltan por los aires. Esto no puede ser.

Ante una subida de precios descontrolada de cualquier bien o servicio, el sentido común nos llevaría a revisar si el precio que pagas es justo, a disminuir el consumo y, una vez hecho todo esto, intentar comprar de fuentes más baratas. Bueno, pues si usted piensa así sepa que, vistos los antecedentes, no es buen candidato a ministro de Energía.

Empecemos con la revisión de precios. A la hora de quejarnos, nuestro proveedor nos dice que pierde dinero, claro, que tiene un «déficit de tarifa» que, además, hay que compensarle. Veamos. En 1998, el entonces ministro de Economía Rodrigo Rato pactó junto con las compañías eléctricas lo que se conoce como «costes reconocidos», y que son la base para calcular el déficit de tarifa. Ha habido varios intentos por conseguir auditar estos costes, sin éxito hasta el momento, por lo que todos los esfuerzos hechos en el pasado por contener el «déficit de tarifa» sólo pueden comprobarse a ciencia cierta en un lugar: las cuentas de explotación de las compañías eléctricas. Y no parece que les haya ido tan mal.

Supongamos ahora que queremos disminuir el consumo, tanto que no nos importará fabricarnos parte de lo que necesitamos, aunque tengamos que regalar lo que nos sobre. ¿Sería bonito, verdad?. Les encantará saber que España es el país del mundo más restrictivo en materia de autoconsumo. Por si uno no fuera suficiente, nuestro sistema prevé dos impuestos específicos para aquel que quiera producirse su propia electricidad, además de cumplir una serie de requisitos técnicos que garanticen que ni un solo vatio vaya a compartirse con el vecino, bajo amenaza de sanción de varios millones de euros.

Bueno, vayamos ahora al origen, a cómo se fabrica el producto que consumimos para ver si se puede ahorrar por ahí. A estas alturas ya sabrán ustedes que las renovables bajan el precio de la luz. No porque algunos llevemos años diciéndolo, sino porque el mismísimo presidente nos tranquiliza, acertadamente he de decir, encomendándose a la Virgen de la Cueva cuando los costes se disparan. Lo que, en mi humilde opinión, supone un gran avance desde que citaba a su cuñado cuando cuestionaba el cambio climático por no saber qué tiempo haría mañana.

Lo cierto es que las renovables bajan el precio de la electricidad, desplazando a las tecnologías más caras y contaminantes que, dicho sea de paso, también nos cuestan en salud. Y el impacto no es pequeño, pues los datos muestran que el enero del año pasado, con una contribución renovable ligeramente superior, la factura fue un 30% inferior a la de este año. Echen cuentas.

Sumando la evidencia de los datos, las demandas de una ciudadanía cada vez más informada y concienciada, un arco parlamentario más diverso y una presión cada vez mayor desde Europa para que España cumpla sus objetivos renovables, cabe esperar que nuestro Gobierno adopte medidas para fomentar la contribución de las renovables en nuestro mix energético. Que se revise en profundidad los mecanismos de formación de precios, así como todos los costes de todos los agentes del sistema para que tengan una retribución justa y acorde a los servicios prestados. Que se permita que aquellos ciudadanos que quieran autogenerar y compartir su energía puedan hacerlo sin impedimentos. Que se sepa qué, a quién y por qué se paga el suministro, de una forma clara, limpia, competitiva y transparente.

En definitiva, que la electricidad vuelva a ser La Luz.