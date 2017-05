¿Gibraltar español?

Acaso tenemos un conflicto serio con el Reino Unido sobre Gibraltar? Hace muchos años que no lo tenemos, y sería ridículo que a propósito del brexit reeditáramos un asunto utilizado, sobre todo, en el franquismo para excitar el sentimiento nacionalista de la más baja estirpe que no hace otra cosa que enturbiar la mente de los ciudadanos.

Salvo que lo que pretendiera el Gobierno central fuera ocultar los problemas reales que tenemos los españoles, con motivo de la salida voluntaria del Reino Unido de la Unión Europea, Gibraltar no solo no debe situarse en primera línea de las negociaciones de la UE con el Reino Unido, sino que debería tratarse como lo que es: un territorio colonial del Reino Unido a cuyos ciudadanos debe hacérseles cumplir el Derecho internacional así como el británico, lo que en la actualidad no sucede.

Sabemos que Gibraltar es una colonia del Reino Unido desde el Tratado de Utrecht de 1713, como consecuencia de la Guerra de Sucesión por la corona española entre Austrias y Borbones, en la que estuvieron implicadas las monarquías francesa y británica. Eran tiempos en que los monarcas detentaban en exclusiva la soberanía, lo que les permitía comerciar con las personas y los territorios como lo que en aquellos tiempos eran para ellos: sus propiedades. La pérdida de una minúscula porción del territorio de la monarquía española no fue un error de los españoles en general, sino el resultado de los equilibrios de poder de las monarquías europeas. Por lo demás, los tratados por los que los territorios han pasado de unos a otros Estados como resultado de ventas, compensaciones o guerras han sido frecuentes hasta nuestros días. No olvidemos el caso de la isla de Menorca, que fue británica durante cerca de un siglo o la venta de Florida por España a Estados Unidos, por no remontarnos a las posesiones monárquicas en el Rosellón, que pasaron a ser posesión de la monarquía francesa en 1659.

Para el Reino Unido, durante los siglos XVIII, XIX y parte del XX, antes de que se iniciara la era de las nuevas tecnologías, Gibraltar ha sido muy importante por su valor estratégico-militar, que ha disminuido en las últimas décadas. Pero esta circunstancia no ha impedido que los gobiernos británicos hayan permitido a los gibraltareños crear una especie singular de mini-estado que encubre un paraíso fiscal, y que es base de contrabando de tabaco y sustancias estupefacientes con destino a España. Para el Reino Unido, Gibraltar, en la actualidad, tiene un escaso valor estratégico, pero tiene un considerable valor simbólico que les insufla, de vez en cuando, viejos aires imperiales, un tanto viciados, que han provocado manifestaciones tragicómicas recientes de algunos de sus viejos políticos conservadores que no merecen otra cosa que la carcajada más sonora. No hombre, no. España no ocupará Gibraltar por la fuerza, para España no tiene interés, más bien todo lo contrario.

Tan simbólico es el valor de Gibraltar para los británicos que ni en los mejores tiempos de las relaciones hispano-británicas se ha conseguido nada positivo para los intereses españoles. Sigue siendo un paraíso fiscal que sobrevive por la permisividad de los británicos y por los errores sucesivos de los gobiernos de la democracia. Pero lo cierto es que para España, Gibraltar no tiene interés estratégico, ni interés económico, ni interés turístico, ni interés financiero, ni interés cultural.

El Reino Unido se ha permitido desconocer las resoluciones de las Naciones Unidas que ordenan desde hace décadas la descolonización de Gibraltar, y los gobiernos británicos han mostrado hacia España un menosprecio considerable desde hace siglos, que no merece otra respuesta que el recíproco menosprecio. Sin embargo, los ciudadanos británicos aprecian lo español hasta el punto de ser su destino favorito de vacaciones en el exterior de sus islas.

La cosoberanía que se pretende vender por el Gobierno a los españoles como una posible victoria con motivo del brexit sería un nuevo error político que obligaría a España a cargar con Gibraltar con su estatuto de ciudad pirata, que sería la condición que pondrían los británicos y los gibraltareños a la mencionada cosoberanía. O ¿acaso algún ingenuo político español piensa que la cosoberanía permitiría liquidar el estatuto actual de los habitantes y empresas del peñón? La cosoberanía supondría la consolidación de una anomalía histórica. Supondría caer en una trampa de la que nos arrepentiríamos los españoles en los próximos siglos.

Los llanitos, precisamente porque han construido una colonia paradigma de ilegalidades, no quieren incorporarse a España de ninguna de las maneras, porque se sienten muy cómodos con su estatuto actual sustentado por el apoyo que les dispensa el Reino Unido, que les sigue permitiendo el incumplimiento de la legislación europea, sabedor de que el cumplimiento de legalidad española y europea supondría la ruina económica de Gibraltar. Los gobiernos británicos, por su parte, han demostrado en los últimos siglos que solo entienden la ley de la fuerza. La utilizaron para recuperar las Malvinas e intervienen como peones de EE UU en todos los conflictos que tienen lugar en el mundo, pese a que Washington les someta frecuentemente a humillaciones. No debe olvidarse, como ejemplo paradigmático, la intervención estadounidense en el conflicto del Canal de Suez, en la postguerra mundial, en el que los británicos fueron ridiculizados.

Gibraltar en la España democrática no tiene ningún interés, ni siquiera el simbólico. Se dirá, sin embargo, que varios miles de españoles trabajan en Gibraltar. Y es cierto, lo que no deja de ser una muestra más de los errores cometidos por todos los gobiernos de la democracia que no han sido capaces de crear en el Campo de Gibraltar un potente polo de desarrollo que bien merece una zona caracterizada por un endémico subdesarrollo y cifras alarmantes de paro. ¿Cómo van a ser creíbles nuestros políticos municipales, autonómicos y estales cuando son incapaces de enfrentar la competencia de una pequeña ciudad de menos de 30.000 habitantes que limita con una comunidad autónoma de 10 millones de habitantes?

Las circunstancias especiales de los españoles del Campo de Gibraltar merecen una atención especial de la Unión Europea como consecuencia de la salida del Reino Unido, que debería permitir una fuerte inversión europea en la zona. Ese sí es un interés que merecería la atención del Gobierno español con motivo del brexit. Del mismo modo merecen la atención prioritaria del Gobierno los españoles y empresas españolas que negocian, trabajan y operan en territorio británico. Y no menor interés tiene la situación en que queden los ciudadanos británicos que residen es España. Acaso lo que nos interesa es que Gibraltar cumpla la legalidad internacional como lo que es, un territorio colonial del Reino Unido, es decir, un territorio de un tercer Estado, en el que sus habitantes dentro de dos años no serán ciudadanos europeos y, por tanto, no gozarán de ninguno de los derechos y libertades propios de los mismos.

No deberíamos olvidar que Gibraltar no es solo un territorio, sino que son personas dedicadas directa o indirectamente a las tareas propias de los paraísos fiscales y del contrabando. ¿Quiere España hacerse cargo de dichos ciudadanos? Nosotros no lo creemos, dejemos el problema de la anomalía en que se ha convertido Gibraltar al Reino Unido, que es quien la ha creado y que, como todas las anomalías históricas, se convertirá finalmente en un grave problema para sus creadores.