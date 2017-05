Municipis cap a la Sostenibilitat

Deia Eduardo Galeano que «al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos». Ras i curt, avançar. La Xarxa de Municipis no naix de zero. Però és nova. Per tant serem el que fem. Continuar amb el que s´havia fet hauria estat mantindre la paràlisi. La nova xarxa que estem construint és un espai de confluència i alhora d´influència del municipis que estenga el seu exemple a la ciutadania. Confluència, perquè s´hi incorporaran propostes i accions de millora del medi ambient, vinguen d´on vinguen. De les institucions, de les associacions o fins i tot aquelles que anònimament s´activen en defensa del territori, el paisatge o el medi ambient. I influència, perquè aquestes mateixes accions que naixen en un espai i un moment determinats es posaran al servei de la ciutadania, allí on siga necessari.

El canvi ja s´ha produït. Ara cal impulsar i posar en marxa les accions de la Xarxa. En aquesta nova etapa els municipis han de ser els protagonistes i el leitmotiv, la sostenibilitat. Els grans reptes, com la prevenció del canvi climàtic o la millora del medi ambient –ja ho sabem– no són més que la suma de xicotetes accions, moltes vegades anònimes, que van canviant el que sembla immòbil o perquè «sempre s´ha fet així». A les generacions futures els devem que puguen fer les coses d´una altra manera: conviure en entorns més saludables, fer un planeta més sostenible, compartir un territori que siga memòria i alhora futur... Paga la pena.

Durant anys, la Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat ha estat desactivada. Ara l´hem posada en marxa amb una nova filosofia col·laborativa i horitzontal. Hem deixat de banda la jerarquització de l´ordeno y mando per dur endavant un procés on s´han de tindre en compte les propostes que naixen de la ciutadania, de l´associacionisme, dels municipis i de les organitzacions que més i millor coneixen les nostres necessitats. Perquè no val aplicar ni dedicar esforços a aquelles propostes que, per molt exitoses que puguen haver sigut, en res són aplicables als nostres territoris. Perquè nosaltres mateixos tenim grans diferències entre l´interior i la costa, entre la muntanya i les zones d´horta, entre zones de cultiu i zones boscoses. L´antropització en uns casos, la pròpia naturalesa en uns altres, ha generat una diferència d´espais que ha donat lloc a la diversitat que ens enriqueix ambientalment.

A la Xarxa hem estructurat una nova dinàmica de treball, una estratègia de comunicació i hem posat al servei dels municpis les eines necessàries per a usar les noves tecnologies com a canals de referència i per a compartir la informació amb els socis adherits i amb tot el que hi estiga interessat. A la nova web es poden trobar tots els documents de referència en matèria de sostenibilitat a nivell mundial i allí les comissions de treball tenen el seu propi espai on compartir inquietuds i fins i tot un fòrum on poder debatre les necessitats i les millores dels municipis, des dels municipis.

Ens hem organitzat en noves comissions de treball que s´han dividit per temàtiques d´interès i que ja han començat a treballar. Volem que siga així. Una entitat que dispose de material de treball propi, coordinada per cinc representants de municipis adherits a la Xarxa i on la resta de localitats i la ciutadania pot adherir-se a les comissions de treball que vulguen. Com més participants hi haja en cadascuna d´aquestes, més s´aproximarà el treball a les inquietuds i necessitats de la nostra ciutadania. Des d´ací us anime a formar-ne part, perquè estem convençuts que entre tots sumarem més accions i com més accions més avançarem.

Si els municipis valencians caminem junts cap a la sostenibilitat, el nostre territori serà més habitable, més sostenible i més segur per a les generacions futures. Tant de bo que quan passen uns anys, i fem una ullada als anys passats, no sentim la desil·lusió d´haver pogut fer coses i no haver-les fet.