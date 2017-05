Pel tancament de Cofrents

Els activistes tendim a actuar localment, que és bo i necessari, però a voltes ens oblidem de problemes fonamentals que ens queden un poc lluny, i això ja no és tan bo. Per la seua banda, la majoria de gent tendix a ignorar totalment problemes importants que li afecten directament, de vegades és suficient passar-li un baló o algun famoset per la caixa nècia perquè s´oblide de tot el que ocorre al seu voltant, i això és un greu error.

De què ens servirà tindre unes ciutats boniques, verdes, cultes i sostenibles (que encara no les tenim i hem de continuar lluitant per aconseguir-les), o tindre el campió de la Lliga o el famoset de torn ací mateix, si esclata la central nuclear de Cofrents, situada a sols unes desenes de kilómetres de nosaltres? Recordem Maiak, Harrisburg, Txernobil i Fukushima...

Així doncs hem de fer un esforç per aconseguir que no li amplien a Iberdrola el termini de funcionament i tanque el 2021, quan caduca el permís actual de l´amenaça nuclear que ens apunta des de Cofrents. Hem de mobilitzar-nos per a tancar-la definitivament perquè si no ho fem, els milers de milions d´euros en joc es mouran per baix mà i allargaran altres 10 o 20 anys més el seu funcionament, multiplicant la probabilitat d´accident màxim. Recordem Vandellòs I, la nuclear que va estar a punt de rebentar a Tarragona.

Si som intel·ligents, no esperarem que ocórrega cap catàstrofe, actuarem abans. I aquesta setmana hi ha convocades dues accions de denúncia importants. 5, 6 i 7 de maig, una marxa en bici a Cofrents, que ix de la Plaça de l´Ajuntament de València hui divendres a les 16:30, anirà per la vora del Canal Xúquer-Túria i arribarà a Alzira, on es passarà la nit. El dissabte eixirà a les 9:30 per arribar fins Aiora de vesprada i d´ací eixirà el diumenge a les 9:30 i arribarà al pont de la central nuclear. 151 km. valents per recordar a tots que bona part de l´aigua que es beu a la capital i rega els camps que produïxen els nostres aliments passa per la central nuclear, i per denunciar que si hi ha un accident greu la radioactivitat pot contaminar les províncies de València, Albacete i d´altres en poques hores i per a molts anys. I el diumenge 7 de maig, una concentració davant la central nuclear a les 12:30, eixint en autobusos de la Plaça d´Espanya en València a les 10:30.

Si Alemanya pot tancar, i de fet ja està tancant, totes les seues centrals nuclears, substituint-les per estalvi, eficiència i renovables, especialment l´energia solar, nosaltres podem fer-ho encara més fàcilment perquè rebem un 40 % més d´energia solar i aquesta cada any resulta més econòmica. Actualment resulta més barata que l´electricitat convencional, fins el punt que les instal·lacions termosolars i fotovoltaiques (sense les penalitzacions d´aquest corrupte Govern) s´amortitzen en quatre o cinc anys. Hem d´assumir que al País Valencià som pobres en totes les fonts d´energia convencionals: petroli, carbó, gas natural i urani, fins i tot en hidràulica i potser eòlica, però som rics en energia solar perquè rebem uns 1.800 kwh/m2·any. Aprofitem-la doncs.

És vertaderament estúpid i ridícul que Alemanya tinga instal·lades huit voltes més plaques solars que nosaltres. I realment increïble, al·lucinant, que mantinguem centrals nuclears que sols beneficien a uns pocs Mr. Scrooge mentre amenacen la supervivència, la salut i l´economia de milions de persones. És indignant!

Per últim, recordem que seguim presentant mocions als ajuntaments perquè demanen el tancament definitiu de la central nuclear de Cofrents i ja són 23 els que l´han aprovat. Animeu-se, transcendim els temes locals i participem en aquestes accions, perquè sols mobilitzant-nos podrem acoseguir-lo: tanquem Cofrents!