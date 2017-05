El día de la tierra

El primer domingo del mes de las flores se celebra (celebramos) el Día de la Madre. ¿Quién no se ha peleado con la papiroflexia, la témpera o la acuarela para obsequiar a su abnegada progenitora? ¿Quién no ha modelado la arcilla o le ha puesto empeño en troquelar a conciencia el contrachapado para conmemorar una fecha tan señalada en el calendario? Exaltamos la materialización de la vida humana, con todo lo que ello conlleva.

Un homenaje sincero, profundo. Un reconocimiento dirigido a todas y cada una de vosotras. A las presentes, a las que ya no estáis aquí entre nosotros. A las que sois catedráticas eméritas en esta noble tarea de alumbrar almas y cuerpos (abuelas), a las que os habéis licenciado ya (mamás), y a las que aún os quedan asignaturas por sacar adelante (mamás en ciernes). A las decididas de carácter, a las timoratas. A las vocacionales, a las sorprendidas. A las que emigran con gran pesar, a las que se desviven. A las comedidas, a las deslenguadas. A las de economía desahogada, a las que se afanan cada mes con las matemáticas y la prestidigitación doméstica. A las que les gusta el rock and roll, a las que prefieren el jazz. A las piadosas, a las ateas. A todas vosotras, sin excepción. Porque hoy también es la jornada reservada para poner en valor vuestras gestas cotidianas, vuestras alegrías y desvelos.

Porque mañana es el día de los tobillos hinchados y las noches de duermevela incómoda contando luceros. De las contracciones misereres. Del primer llanto de presentación, del perfume de lo inmaterial. Del santo pediatra de urgencias. De los primeros pasos. Del pan con chocolate. De la mercromina y los apósitos en las rodillas. De los tres cerditos y el lobo feroz. Del ratoncito pérez. De los rotos en los pantalones. De las películas de dibujos animados aprendidas de memoria. De las coladas interminables. De la zapatilla detrás de la espalda. Del no corras, no grites. De la mudanza eléctrica de la adolescencia. De las confidencias nocturnas. Del pegamento universal para recomponer los pedazos rotos del primer amor. Del orgullo limpio. Del miedo a que crezcan deprisa, al nido que se vacía sin remedio.

El día en el que levantaremos un fornido muro con el que dejar fuera lo menos amable de este mundo y lo llenaremos todo de soles de colores efervescentes. Un día de abrazos y de gratitud infinita hacia vosotras que, aunque no sois reverendas, sois santas; nuestras santas. Porque sois la tierra de todas las vidas (de todas las historias importantes).