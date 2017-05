De feria, a carrusel político

«El dogmàtic no sap que els del meu poble hi pugem i hi guaitem cada vegada que els vents anuncien que s´acosten temps benastrucs o infortunis». J. V. Foix (juny de 1935).

Feria València cumple cien años el 10 de mayo. Hubo un tiempo en que un grupo de gente sirvió en las instituciones económico-empresariales convencido de que contribuía al bienestar de la sociedad. La Cámara de Comercio de Valencia, que cumplió su primer siglo en 1986, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) con menos solera, fundada en 1977 y la Feria constituían los tres pilares de la economía valenciana junto con la comunidad portuaria de València, que forma parte del núcleo duro empresarial. La Autoridad Portuaria, con los recintos de Gandia, Sagunt y València, depende del Ministerio de Fomento en todo menos en la designación de presidente, que corresponde a la Generalitat Valenciana. Por esta razón el presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, es un cargo político y no privado. Quienes ansiaban controlar las instituciones en 1995 realmente lo que perseguían era usurparlas.

? Independencia. La política ha embarrado la trayectoria de las entidades económico-empresariales y las ha desviado de su misión primordial que es el servicio a los intereses generales de la economía. Y la independencia, la condición necesaria e indeclinable para existir con dignidad. La confirmación de las sanciones impuestas por el Banco de España a los 36 consejeros de la Sociedad de Garantías Recíprocas de la Comunitat Valenciana es una nueva advertencia sobre lo funesta que ha sido la política del PP para las entidades empresariales. Las multas, que ascienden a 1.375.000 euros, se deben a faltas muy graves en la administración de la SGR. Se han librado, una vez más, los personajes públicos –consellers, directores generales y capitostes– que alentaron y no evitaron el funcionamiento irregular de la entidad.

? Público o privado. El primer siglo de existencia de la institución ferial viene precedido por la polémica, nada aséptica, sobre la condición privada o pública de la entidad. En sus estatutos vigentes tiene reconocida la consideración de institución oficial, con carácter de asociación de utilidad pública, personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para cumplir sus fines. Esta naturaleza ambigua ha llevado a que la mala cabeza de los anteriores directivos de Feria València, no los últimos (José Vicente González, Enrique Soto y Luis Martí), ha costado a los valencianos mil millones de euros, de los cuales la Generalitat ha aportado ya cuatrocientos millones y todavía habrá de afrontar el pago de seiscientos más. Esta deuda se ha generado durante el tiempo que la Generalitat y el Ayuntamiento de València han estado gobernados por el Partido Popular. Existen dudas acerca de si una entidad, que desempeña actividades que no están sometidas a las leyes del mercado y al mismo tiempo se financia con dinero público, puede regirse por el derecho privado.

? Rentable y útil. El proyecto que tiene la Generalitat es asumir, en primer lugar, la deuda de Feria Valencia en su totalidad y hasta la fecha. Después, mediante otro decreto, garantizar que la Generalitat y el Ayuntamiento se reservan el derecho a proponer nuevos certámenes que se consideren de interés y a establecer controles rigurosos en la gestión ferial. De modo que la deuda que genere Feria no recaiga más en la Generalitat. Es una quimera y supone desconocimiento la disquisición sobre si los certámenes que hasta ahora se celebran van a ser de adscripción pública o privada. Las ferias se organizan y celebran porque los sectores económicos interesados así lo deciden. Las ferias son el resultado de la interacción entre los agentes económicos que las promueven y las administraciones públicas que les facilitan la logística, el equipamiento y los servicios para que su actividad revierta en la sociedad y en el bienestar de los ciudadanos.

La cruda realidad a la que se enfrenta Feria València, cuando conmemora su primer centenario, requiere reflexión y ánimo de enmienda para que nunca se vuelvan a repetir las circunstancias que han llevado a esta institución a la mayor decadencia de su historia. La primera feria de España con concepción comercial moderna y rango internacional no merece los anteriores dirigentes públicos y privados que la han llevado a costar a los valencianos más de mil millones de euros. Sus nombres han de ser recordados con oprobio por la irresponsabilidad de su gestión. El despilfarro y la deficiente administración de los intereses y del endeudamiento crecieron sin límite, con el aval consentido de la Generalitat durante los gobiernos del Partido Popular. Es la muestra candente de la instrumentalización que nunca debió ocurrir. Cohabitaron la felonía pública con la negligencia privada impuesta en la designación de cargos directivos por los políticos de turno. Con resultados perversos.