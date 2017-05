De Gürtel a San Nicolás

Visitar los templos católicos en Valencia cuesta dinero. "Creo que la gente de la ciudad no deberíamos pagar por visitar nuestro patrimonio. Es abusivo" ("Valencia News". 16/ 08/ 2013). Comentarios de feligreses o simplemente ciudadanos muestran la indignación por verse atropellados cuando quieren acceder gratuita y libremente a recintos eclesiásticos exentos del pago del IBI. "Muy fuerte. Se han pasado. ¿Desde cuándo la fe tiene precio? Comenta uno de los visitantes que ha decidido no entrar en el templo". La iglesia de San Pedro Mártir y San Nicolás obispo, de siempre ha sido lugar de peregrinaje con o sin restauración. El presupuesto de la recuperación ascendió a cerca de un millón de euros, gasto sufragado por la fundación Hortensia Herrero; inversión que, en el ABC de febrero de dos mil dieciséis se consideró "apoyo", ratificado previa firma de un acuerdo entre el Arzobispado de Valencia, con Carlos Osoro al frente, la citada fundación y el rector de la UPV. Resaltaba con mayúsculas, en su día, el blog de la parroquia de San Nicolás que, "durante los horarios de culto no están permitidas visitas turísticas, ni fotografías ni grabaciones de imágenes". Algo ha cambiado. Hay un antes y un después sin duda. Ha nacido el negocio y la conceptualización del edificio ha girado por mor de algo tan poderoso como el dinero. Cuando la especulación bien orquestada se asienta, todo cede ante "una corte de becerros del poder", comentó el obispo del arzobispo de Burgos respecto al Encuentro Mundial de las Familias en Valencia ("El País". 07/ 07/ 2006).

El carismático y tradicional templo de estructura gótica del siglo XV y decoración barroca del siglo XVII, ha pasado a ser instrumento turístico de captación económica sin ninguna clase de remilgos. Tras la bendición oficial, al finalizar los trabajos de puesta a punto, se catapultó como meta de visitas propias y foráneas, "durante las primeras semanas, la parroquia amplió de modo extraordinario sus horarios de apertura". Ante tal flujo de público, el actual titular de la iglesia, el carcagentino Antonio Corbí Copoví, sacerdote del Opus Dei, director presidente del Instituto Diocesano de Estudios Canónicos, doctor en Derecho Civil por la Universidad de Navarra, miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Valencia desde mil novecientos noventa y nueve, profesor de la Universidad Católica San Vicente Mártir; cuenta, para el mejor desempeño de su empresa, y ante las previsiones de negocio, con "la colaboración de profesionales". Un órgano final de distribución y venta que ubica su mostrador al cruzar la portada. Turiart (Asociación Cultural Turismo y Arte), tras rúbrica de un convenio colaborativo estableció el sistema de guía. Su directora gerente es, desde el año dos mil, antigua alumna de la opusina Universidad de Navarra (IESE Business School); responsable de consumar la materialización de los requerimientos de gestión turística en el declarado monumento nacional con arreglo a la legislación y aportando para ello "guías oficiales" acreditados. Se "han establecido unos precios asequibles para garantizar la visita de todos, pagar los salarios de los trabajadores, atender los necesarios gastos de mantenimiento del templo, limpieza, luz entre otros", sigue informando el blog de la iglesia. Entonces. ¿Los trabajadores declarados se gestionan económicamente en función de las ganancias? De otro lado, los citados gastos de mantenimiento, son los propios de cualquier local que, anteriormente a la recaudación por la venta de entradas, se solventaban mediante los usos internos propios estipulados en las sedes religiosas.

Carlos Gómez – Centurión Jiménez sobre el siglo XVII, escribe, que la "mítica riqueza de la Iglesia española estaba constituida por cuatro grandes capítulos: los diezmos, la propiedad rural, la propiedad urbana y la inversión en préstamos, a lo que había que añadir los estipendios cobrados por misas o por la administración de sacramentos, así como las limosnas y las donaciones de los particulares". A todo ello se puede añadir la inmatriculación de relevantes y diversos bienes que sigue engordando el listado de posesiones de la Iglesia. Recientemente el Congreso ha aprobado una proposición de ley que apremia al gobierno para "que aporte la relación de los cuatro mil bienes inmatriculados por la Iglesia desde mil novecientos noventa y ocho. La Iglesia se ha adueñado de la Mezquita de Córdoba por treinta euros"; argüía el representante socialista a lo que el de Ciudadanos le replicó que: "Lo que le preocupa es tener un trozo del pastel de las entradas pagadas por los turistas" ("El Heraldo". 04/04/2017). Pero la reforma, aun eliminando el privilegio basado en la ley Hipotecaria proveniente de la época franquista, no se aplicaría con carácter retroactivo". -¿Cómo admitir, cómo quiere el señor Clemente de Diego, que la usucapión sea el modo de adquirir derechos por el ejercicio de los mismos?... ¿No es evidente, ilustre senado, que para usar algo hay que poseerlo?€ Luego si para usar algo hay que poseerlo, podremos, volviendo la oración por pasiva, asegurar que nada puede ser usado sin una previa posesión€ ¿cómo cabe pensar, en rigor científico, que exista un modo de adquisición por el ejercicio, como quiere el profesor señor de Diego, ilustre por tantos conceptos, si esto sería tanto como afirmar que se ejerce algo que aún no se ha adquirido, un derecho que todavía no se posee. (Insistentes rumores de aprobación.); ("La colmena". Camilo José Cela).

Al mes de la inauguración, tras las obras, por la iglesia de San Nicolás pasaron veinte mil personas contabilizadas. Es de suponer que en el recuento se incluyeron los perennes orantes de las tradicionales "caminatas de San Nicolás" de los lunes. Ismael Belda en su artículo en "Eco(r)" del dieciocho de abril de dos mi ocho, informaba que, "cada catedral o iglesia tiene independencia total y la decisión (de cobrar o no) es de la las diócesis. En Sevilla, los empadronados no pagan por recorrer la catedral de Santa María, pero sí los de fuera".

En la Fundación creada para la visita del actual nonagenario y Papa emérito Benedicto XVI a Valencia, en julio de dos mil seis, estaban representados la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación provincial y el Arzobispado de la ciudad. Actualmente está pendiente el juicio sobre las contrataciones con la trama Gürtel. Los presidentes de honor fueron: Francisco Camps y el fallecido cardenal Agustín García- Gascó; "asimismo, las dos personas que tenían amplios poderes para la contratación de servicios eran los comisionados Enrique Pérez Boada (militante del PP y miembro del Opus Dei), exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, y Antonio Corbí Copoví, sacerdote (Opus Dei) y secretario personal de García- Gascó", ("Sur.es" Mateo Balín).

Ha saltado a la actualidad la noticia de afloramientos millonarios de personas ligadas a las tramas fraudulentas; cantidades astronómicas tras las que existen otras emboscadas de mayor envergadura. Pellizcos aquí y de allá de principales, secundarios y del vor "un ladrón en la ley, el jefe de una organización criminal con poder absoluto" ("Palabra de Vor. Las mafias rusas en España". Cruz Morcillo y Pablo Muñoz). En junio de dos mil seis, el actual presidente de la Generalitat Ximo Puig declaraba: "La visita del Papa a Valencia costó a las arcas públicas veintidós millones de euros" (Agencia EFE). En plena campaña de la renta, en un país donde "ninguna confesión tendrá carácter estatal", (Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículo 16 apartado 3. Constitución Española aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1.978), los anuncios sobre marcar la casilla de la Iglesia Católica son improcedentes.

"Es importante saber mantenerse en la vida. Saber mirar a otro lado cuando hay que hacerlo", tan esclarecedor mensaje de Rajoy, determinante sin discusión, es lo ultimísimo para copar titulares y alimentar chanzas; una metodología adictiva sin duda. B.C. Forbes proclamó: "No olvides hasta que sea demasiado tarde que el negocio de la vida no es negocio, sino vida".