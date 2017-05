Si un particular mata a un individuo es un asesino; pero cuando un particular, en nombre de la patria, mata a decenas es un héroe. Si un particular husmea los entresijos de los demás y chismorrea, es un chivato; pero si un particular roba información a terceros, es un espía y un eficaz funcionario del Estado. Si un particular vende su voluntad forzada a cambio de dinero, hablamos de prostitución; pero si lo hace un grupo político, hablamos de pragmatismo. Así pues, las fronteras entre la virtud y el vicio son, parece, permeables y dependen en mayor medida del quién que del qué.

Ahora, Mariano Rajoy ha conseguido que, a cambio de un buen pellizco del dinero de todos, el PNV apruebe los presupuestos del Estado y, por tanto, a su gobierno. A esto algunos le llaman pragmatismo. Poco importa que el reparto sea injusto con otras comunidades y socave el principio de igualdad. Rajoy sacó la cartera común y los nacionalistas vascos se prostituyeron, quiero decir, actuaron con pragmatismo. Ellos son listos y los demás tontos. Según esto, parece razonable que las demás comunidades tontas y partidos tontos critiquen el acuerdo y la inmoralidad del principio que lo sostiene. Parece razonable, también y además, que la crítica sea más indignada en las autonomías más tontas, las que sufren las peores consecuencias de un sistema de financiación injusto antes y más injusto ahora. Así ha sido: aquí todos los partidos lo han criticado: socialistas, Compromís, Podemos, Ciudadanos. ¿Todos? ¡No! El PPCV, esa remota aldea en la Galia profunda, calla (ya sabemos que Isabel Bonig no va al «circo») o lo defiende: Rubén Ibáñez, portavoz de economía del PPCV, defiende la mayor y, dirigiéndose a Compromís, les acusa de ser poco putas, o sea, listos. Con una desfachatez moral que sonroja establece una relación causal entre «la defensa de los valencianos» y «la mejora de las inversiones en la Comunitat» con el «apoyo a la investidura de Rajoy». La conclusión moral de Rubén es de cajón: como no hicieron lo uno, tendremos que jodernos con lo otro. ¡Edificante! Olvida, además, Ibañez, que en los silogismos morales no reina la necesaria necesidad que los haga válidos. Podemos darle la vuelta al calcetín de su argumento, sabemos que el apoyo incondicional del PPCV al PP (carne de su carne) en el inmediato pasado no nos trajo mejores inversiones ni financiación. En fin, que todo nos pasa por listos. Por poco.

Los que no quieren, dicen que no se puede. Habrá que esperar que la magnitud de la tragedia de la corrupción provoque problemas en el paraíso. De momento, la iniciativa del maligno Pablo Iglesias se queda en una emoción de censura. ¿Será por motivos?