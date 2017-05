Cuatro diputados zombis

Mientras los cuatro diputados de Compromís se dedican a parlotear y a no ejercer de lo que dicen que son –«un partido comprometido con su territorio»–, los cinco diputados del PNV barren para su tierra. No es porque sean un diputado más. Es porque se ponen a negociar en lugar de protestar.

A la vista de los que está sucediendo este año con los Presupuestos Generales del Estado, no hay ninguna diferencia en la Comunitat, entre votar a Compromís, el PP, PSOE, Cs u otros. Cuando llega el momento de la verdad y pueden demostrar su total independencia frente a partidos en los que quienes mandan están en Madrid o Barcelona, dejan pasar la ocasión. ¿Dejadez? ¿Inexperiencia? ¿Sectarismo? ¿Pardalismo? ¿Incompetencia? ¿Acuerdos ocultos con otras fuerzas políticas? Ya nos explicarán el porqué de su inacción.

Mientras la jefa de Compromís, Mónica Oltra, y el alcalde de València, Joan Ribó, despotrican del Gobierno por la dejadez con que nos trata y el agravio comparativo en infrafinanciación, y el síndico en las Corts Valencianes, Fran Ferri, dice que la concesión súper millonaria a los vascos la considera un insulto a los valencianos, el PNV ha negociado con el Gobierno y se lleva el gato al agua con miles de millones de euros más otros tantos en obras como la Y ferroviaria vasca. La deuda histórica, el déficit de infraestructuras, el Corredor Mediterráneo y un sinfín de asuntos están pendientes de poder subsanarse y uno de los caminos es aprovechar la ocasión que supone un Gobierno necesitado y con deseos de sumar votos para la aprobación de los PGE.

Bla, bla, bla, palabras y más palabras, parlotear, lloriquear, quejarse de lo mal que nos tratan, convertirse en un ploroner y más bla, bla, bla. ¿Y todo eso para qué sirve? «¡Pa ná de ná!», que diría un castizo. Al político se le vota para que con su acción, tanto en el gobierno como en la oposición, especialmente en ésta, sea capaz de conseguir resultados, no para que sea un protestón y un quejica. Eso lo sabemos hacer todos.

Sólo una vez al año es importante estar en el Congreso de los Diputados; para la aprobación de los presupuestos. Una vez el Gobierno los tenga en su mano, si te veo no me acuerdo. Por ello es fundamental aprovechar la ocasión histórica que se les plantea a los cuatro diputados zombis. Aunque estén en la marabunta del Grupo Mixto –que parece una caja de galletas surtidas Cuétara, con ideologías contrapuestas y visibilidad escasa– si se ponen a la faena y lo hacen bien pueden negociar un acuerdo para la legislatura y poner en valor su escaso número, que en notas antiguas era suspenso, para pasar a notable.

En un momento en que en el Parlamento español no hay mayorías absolutas y cada día más el consenso, la negociación y la necesidad que tiene el gobierno de llegar a acuerdos se impone, pues los cuatro diputados zombis de Compromís dejan pasar la ocasión. ¿Para eso se les ha votado? Los PGE de este año son un momento único para aprovechar. Los del próximo año ya veremos, pues dependerá de cómo quede el PSOE con la elección de su secretario general, pues según quién sea veremos un escenario distinto al actual.

Si los cuatro diputados zombis llegan a un acuerdo con el Gobierno central, se pasa del ostracismo total a estar en todos los medios y con una presencia mediática total. Además, como estrategia política, le da un pase a su socio del gobierno valenciano y al partido que los sustenta, que tienen que dar la cabotada a lo que digan sus jefes del PSOE y Podemos en Madrid y se puede apuntar un tanto importantísimo de cara a las siguientes elecciones. Al fin y al cabo, tota pedra fa paret. Ignoro si sus compromisos con Podemos, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del Estado les somete a una determinada disciplina y atadura de obediencia a las directrices de Pablo Iglesias, que está en otras aventuras un tanto alocadas, según unos, y reivindicadoras, según otros.

Ser político, además de ser protestón, que es lo fácil, requiere algo de inteligencia, habilidad, mano izquierda y sentido común, aunque ya sabemos que éste es el menos común de los sentidos, para ejercer su cometido de negociar y alcanzar pactos convenientes a las partes. Unió Valenciana nunca tuvo una oportunidad como esta. Le tocó vivir con mayorías absolutas o con grupos como el vasco y el catalán más numerosos y con los que a los gobiernos del PP y del PSOE les eran más fácil y cómodo pactar.

Todavía hay oportunidad. Hasta que se aprueben los Presupuestos de 2017 definitivamente, se puede negociar y arrimar el ascua a nuestra sardina. ¿Serán capaces los cuatro diputados zombis de evolucionar a cuatro diputados conseguidores? El tiempo nos lo dirá.