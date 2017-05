No protestamos... exigimos derechos

Al acabar la manifestación del pasado sábado y acompañada por casi 40.000 personas, un amigo me preguntó: ¿has protestado? Y mi respuesta fue: no, he defendido la libertad de elección de colegio de los padres. ¿Y por qué lo hice? Me gustaría compartir mis razones y argumentar mis convicciones.

Algunas premisas obvias: la educación es una derecho de todos y el Estado es subsidiario y los padres son los responsables de la educación de sus hijos. Si es así, y el Estado –incluídas las comunidades autónomas– recauda los impuestos de todos, los que pagamos podemos, y en este caso debemos, exigir nuestros derechos. Y el más importante se llama libre elección del centro educativo : lo contrario es pensamiento único, ausencia de igualdad de oportunidades, imposición de ideologías contrarias a la verdad sobre la persona y deseos de un totalitarismo controlador del futuro de las nuevas generaciones. Como dice el diccionario: «La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Cuenta con dos características principales: se trata de una representación de la sociedad y presenta un programa político».

En la manifestación llamada marea blanca, el blanco significaba «color acromático, de claridad máxima y de oscuridad nula» y representaba la unidad y la paz. Puso de relieve que no existen diferencias y reflejó que nos unen más elementos que los que nos diferencian.