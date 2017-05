El rastro del cometa Halley

En mayo de 1910, hace ahora 107 años, la visita del cometa Halley desató una psicosis mundial que llevó a millones de personas a temer el fin del mundo. La Tierra y el cometa no sólo alcanzaron una de sus mayores aproximaciones, sino que además nuestro planeta llegó a travesar la gran cola cometaria entre los días 18 y 19 de mayo de aquel año. Todos los periódicos existentes en la época se hicieron eco del acontecimiento, en muchos casos con titulares sensacionalistas que dieron pie al terror colectivo. Los astrónomos lograron mitigar parcialmente aquella fiebre mundial al advertir que el encuentro no suponía ningún riesgo, ya que la cola del Halley, a pesar de su majestuoso aspecto en el cielo, era prácticamente imperceptible. Otra cosa hubiese sido una colisión con el núcleo del Halley, que podría haber causado una catástrofe planetaria como la que derivó en la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, pero la cola tiene una densidad tan baja que, al final, no tuvo más efecto que una luminiscencia anormal en el cielo nocturno. En España, Josep Comas Solà, director de la Sección Astronómica del Observatorio Fabra de Barcelona, fue uno de los científicos que más empeño puso en tranquilizar a la población, publicando numerosos artículos clarificadores en periódicos como La Vanguardia. Ahora, en mayo de 2017 no tenemos al Halley en el cielo, pero sí algunos de sus fragmentos. Sus estelas son las que protagonizan todos los años, por estas fechas, la lluvia de meteoros de las Eta Acuáridas. Como cada año, la Tierra cruza en mayo la órbita del cometa, cuyas partículas desprendidas en el espacio entran en la atmósfera y alcanzan la incandescencia por la fricción con el aire, generando las bellas estelas que popularmente conocemos como estrellas fugaces. Se llaman Eta Acuáridas porque el punto visual del que parecen provenir la mayoría de ellas está cerca de la estrella Eta Aquarii, en la constelación de Acuario, y su cometa precursor es el Halley.